Получен сертификат ФСТЭК на программный комплекс MFASoft Secure Authentication Server

Компания MFASoft (ООО «СИС разработка») сообщает о получении сертификата ФСТЭК России на программный комплекс Secure Authentication Server для двухфакторной аутентификации в корпоративной среде. Продукт получил сертификат на соответствие требованиям безопасности информации по четвертому уровню доверия и техническим условиям. Это первый отечественный продукт такого класса, реализующий принцип многоуровневой мультиарендности (multi-tier multi-tenant). Об этом CNews сообщили представители MFASoft.

Secure Authentication Server (SAS) — это программный комплекс для аутентификации по одноразовым паролям, которые формируются на стороне пользователя генераторами (токенами) различных типов (аппаратными и программными) или передаются ему по отдельным каналам (электронной почте, корпоративным мессенджерам и т.д.). Главное назначение продукта — внедрение централизованного корпоративного решения для двухфакторной аутентификации пользователей в различных приложениях, включая настольные операционные системы, веб-приложения, виртуальные частные сети, серверы виртуальных рабочих столов.

Многоуровневая мультиарендная (multi-tier multi-tenant) архитектура Secure Authentication Server позволяет определять на одном экземпляре решения автономные виртуальные серверы аутентификации и распределять между ними пользователей и токены в соответствии с организационной структурой предприятия и его внешними связями. Для каждого из этих виртуальных серверов можно задать свой набор целевых ресурсов и свои политики безопасности. Полные права управления виртуальными серверами (в том числе возможность создавать новые виртуальные серверы) можно делегировать сотрудникам своей и внешних организаций.

«Требования по безопасности информации, устанавливающие уровни доверия к средствам технической защиты информации и средствам обеспечения безопасности информационных технологий» утверждены приказом ФСТЭК России от 2 июня 2020 г. № 76. Они предусматривают функциональное тестирование, испытания по выявлению уязвимостей и недекларированных возможностей, а также проведение анализа скрытых каналов в средствах защиты информации. С 1 января 2021 г. ФСТЭК России требует применять только их при сертификации объектов оценки.

Продукт получил сертификат ФСТЭК России на соответствие требованиям, установленным в документе «Требования по безопасности информации, устанавливающие уровни доверия к средствам технической защиты информации и средствам обеспечения безопасности информационных технологий» по четвертому уровню доверия и требованиям технических условий. Secure Authentication Server стал первым в своем классе продуктом с поддержкой многоуровневой мультиарендности, сертифицированным по этим требованиям. Сертификат ФСТЭК России № 4851 действителен до 20 сентября 2029 г. Это означает, что владельцы государственных информационных систем, систем обработки персональных данных и значимых объектов критической информационной инфраструктуры смогут включать этот программный продукт в проекты с длительным циклом внедрения и сопровождения для построения информационных систем до первого класса включительно.

«Защита учетных записей — основа информационной безопасности. Поэтому мы уверены, что сертифицированная версия нашего продукта найдет свое применение в федеральных органах государственной власти, частных компаниях и ведущих облачных провайдерах, аттестующих свои системы в соответствии с требованиями регулятора. Успешное завершение сертификации Secure Authentication Server — это важное достижение, плод совместных усилий всех участников этого процесса и, конечно, признание компетенций MFASoft», — сказал генеральный директор компании MFASoft Сергей Груданов.

Сертифицированная версия продукта уже доступна к заказу. Она поставляется в виде комплекта сертификации, который включает в себя верифицированный дистрибутив продукта, а также документы, подтверждающие сертифицированный статус изделия. Приобрести сертифицированную версию можно через авторизованных партнеров при наличии действующей лицензии на продукт.