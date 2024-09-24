43% продвинутых кибератак на российский бизнес связаны с уязвимостями в корпоративных веб-приложениях

По данным центра исследования киберугроз Solar 4RAYS за первое полугодие 2024 г., 43% хакерских проникновений в инфраструктуру компаний происходили через уязвимости в корпоративных приложениях. Эксперты ГК «Солар» рекомендуют компаниям использовать принципы безопасной разработки ПО для минимизации рисков информационной безопасности, а также проводить регулярный аудит уязвимостей и как можно оперативнее их закрывать. Об этом CNews сообщили представители ГК «Солар».

Зачастую организации недооценивают значимость так называемых «некритичных» уязвимостей, которые позволяют раскрыть сведения о внутренней структуре системы (OWASP A3:2017-Sensitive Data Exposure). Это, в свою очередь, создает условия для планирования целенаправленных атак. Другая распространенная ошибка — невнимание к обработке файлов с и заголовков (OWASP A6:2017-Security Misconfiguration, A5:2017-Broken Access Control), что может привести к подмене данных пользователя. В то же время более критичные уязвимости компании обычно выявляют на этапе тестирования приложений или устраняют с помощью дополнительных средств защиты.

Эксперты Solar appScreener отмечают, что до 90% программного кода состоит из готовых open-source компонентов, и в большей части в них содержатся уязвимости и дефекты, позволяющие получить несанкционированный доступ к информации. В современных реалиях использование open-source программного обеспечения и публичных репозиториев требует обязательного контроля безопасности кода как основных компонентов, так и зависимостей. Если компания этого не делает при разработке веб-приложений, вредоносный код рано или поздно проникнет в коммерческое ПО.

Еще одна проблема российских приложений заключается в том, что многие компании создают веб-версии и мобильные приложения на одном и том же интерфейсе, используя схему с одним бэкендом. Таким образом они экономят на разработке, тестировании и технической поддержке, однако под угрозу ставится безопасность.

Избежать взломов через приложения, а также сопряженных финансовых и репутационных потерь помогут принципы безопасной разработки. Это подход, при котором еще на ранних стадиях написания кода, тестирования и эксплуатации ПО выявляются уязвимости, которые могут быть использованы злоумышленниками после выпуска продукта.

«Эксплуатация уязвимостей в веб-приложениях уже не первый год входит в тройку наиболее популярных векторов атак на организации. Эта тенденция будет только усиливаться. Все больше российских разработчиков ПО осознают серьезность киберугроз и изначально включают принципы безопасности в свои процессы разработки. В современной IT-индустрии понимают: выгоднее и эффективнее устранять уязвимости на ранних этапах разработки, чем потом бороться с последствиями атак», — сказал Антон Прокофьев, эксперт по контролю безопасности ПО Solar appScreener ГК «Солар».

К инструментам безопасной разработки ПО относятся средства статического анализа кода, динамического анализа, средства анализа сторонних компонентов. Например, решение Solar appScreener содержит все эти виды анализа и позволяет обнаруживает сторонние компоненты, используя собственную базу уязвимостей, которая регулярно обновляется.