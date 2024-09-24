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Ozon и МЧС России будут развивать противопожарную грамотность россиян

Ozon во взаимодействии с МЧС России запустил информационный проект о пожарной безопасности.

При покупке определенных категорий товаров на маркетплейсе пользователи будут получать на электронную почту памятку с правилами поведения при пожарах. Рекомендации разработаны экспертами МЧС России. В простой и понятной форме пользователям напомнят, что делать в случае пожара, какие средства можно использовать на ранних этапах возгорания (без угрозы для жизни) и как вызвать пожарную охрану. Об этом CNews сообщили представители Ozon.

На первом этапе рассылка будет доступна для покупателей огнетушителей. Далее проект масштабируется на пожарные извещатели и пиротехнику, в перспективе и иные направления. Памятка будет автоматически отправляться на электронную почту клиенту Ozon, подписанному на рассылки компании, на следующий день после покупки.

Заместитель управляющего директора Ozon Владимир Гончаревич: «Продажи противопожарных средств на нашей платформе растут: за первое полугодие 2024 г. россияне купили на 20% больше огнетушителей, чем за аналогичный период прошлого года. Памятка, разработанная в партнерстве с МЧС России, поможет сделать использование защитных средств еще более эффективным и повысить общую противопожарную грамотность».

Директор департамента информационной политики МЧС России Роман Охотенко: «Тема пожарной безопасности всегда актуальна, и наше ведомство большое внимание уделяет профилактике среди граждан. Но мы хотим призвать каждого человека озаботиться этим вопросом, ведь жизнь одна. За первые восемь месяцев этого года уже произошло более 260 тыс. пожаров, из них более 66 тыс. – в жилье. Огнетушитель – первичное средство пожаротушения, которое должно быть в каждом доме. А сопутствующие памятки, разработанные вместе с Ozon, помогут научиться им пользоваться».

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