Наблюдай, гарантируй, фильтруй, выявляй: «Лаборатория Касперского» представила бета-версию межсетевого экрана нового поколения Kaspersky NGFW

Во II квартале 2024 г. по всему миру было отражено более 664 млн атак с различных интернет-ресурсов и обнаружено более 113 млн вредоносных ссылок (анонимизированные данные Kaspersky Security Network). Для защиты от эволюционирующих сетевых угроз «Лаборатория Касперского» разработала Kaspersky NGFW — межсетевой экран нового поколения, который поможет организациям в России защитить свою сетевую инфраструктуру от широкого спектра киберугроз. Ключевые преимущества Kaspersky NGFW перед решениями других российских вендоров — собственные движки безопасности, основанные на передовых технологиях, проработанная архитектура и обогащение уникальными данными Threat Intelligence. Об этом CNews сообщили представители «Лаборатории Касперского».

«Российские компании сталкиваются со множеством вызовов в области кибербезопасности. Среди них — рост количества и сложности сетевых угроз, необходимость соответствовать требованиям регуляторов и найти замену продуктам зарубежных вендоров в рамках процесса импортозамещения. Решить эти проблемы поможет внедрение нашего NGFW-решения, которое во многом превосходит другие аналогичные решения на российском рынке, — сказал Антон Иванов, директор по исследованиям и разработке «Лаборатории Касперского». — Для нас это важнейший продукт, в котором воплотился весь многолетний опыт нашей компании в сферах сетевой безопасности, расследования угроз и поддержки клиентов. За разработкой такого решения всегда стоит большая талантливая команда — в создание Kaspersky NGFW внесли вклад все центры экспертизы компании. У нас большие планы по развитию продукта».

Защита от сетевых угроз. Технология Stateful Firewall с большим количеством правил обеспечивает высокую точность фильтрации угроз — отслеживает состояние активных соединений и принимает решения на основе контекста трафика. Kaspersky NGFW ведёт проверку сессий, в том числе уже установленных, в постоянном режиме, поскольку они могут быть потенциальным вектором атаки для злоумышленников.

Kaspersky NGFW помогает обнаружить и устранить унрозы: продвинутый механизм SSL/TLS Inspection расшифровывает трафик любых протоколов. В решение встроен инструмент DPI-анализа трафика, разработанный «Лабораторией Касперского», который определяет более 4 тысяч приложений. Также используется собственная система обнаружения вторжений в сеть (IDPS), которая предотвращает атаки в режиме реального времени, поддерживает HTTP 2.0 и содержит более шести тысяч сигнатур.

Контроль веб-трафика и обогащение аналитикой. Высокоскоростной потоковый антивирус позволяет выявлять вредоносную активность на ранних этапах, точно определяет URL и блокирует доступ к опасным ресурсам. Kaspersky NGFW получает актуальные данные через постоянно обновляющиеся локальные базы и благодаря интеграции с Kaspersky Security Network. Технология DNS Security проверяет подлинность доменных имен и позволяет митигировать атаки, связанные с уязвимостями DNS.

Централизованное управление и комплексный подход. Kaspersky NGFW поддерживает интеграцию с Kaspersky Symphony XDR. Это позволяет реагировать на угрозы с помощью решений, входящих в состав экосистемы, а также обогащает картину кибербезопасности компании. Управление и мониторинг осуществляется через единую консоль — Open Single Management Platform.

Решение предназначено для средних и крупных компаний (тысяча и более устройств) со сложной сетевой инфраструктурой, которые подпадают под требования регуляторов в области кибербезопасности: государственный и финансовый сектор, розничная торговля, здравоохранение, транспорт, образование, телеком.