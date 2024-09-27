Kaspersky ICS CERT: cферу производства, а также подрядчиков организаций в России атакуют чаще, чем в среднем по миру

Во II квартале 2024 г., по данным центра исследования безопасности промышленных систем и реагирования на инциденты Kaspersky ICS CERT, Россия заняла шестое место (из 14, больше доля атакованных компьютеров, чем в России, зафиксирована в Африке, Юго-Восточной Азии, Центральной Азии, на Ближнем Востоке, в Восточной Европе) среди регионов мира по доле компьютеров автоматизированных систем управления (АСУ, серверы управления и сбора данных (SCADA), серверы хранения данных, шлюзы данных, стационарные рабочие станции инженеров и операторов, мобильные рабочие станции инженеров и операторов, компьютеры, используемые для администрирования технологических сетей и разработки ПО для систем промышленной автоматизации.), на которых были заблокированы вредоносные объекты. Эта доля составила 22,5%, на 1,1 п. п. ниже, чем в I квартале 2024 г. При этом при сравнении первого полугодия 2024 г. и второго полугодия 2023 г. доля атакованных систем выросла на 0,7 п. п. и составила 31,7%. Несмотря на то, что доля атакованных систем в России остается ниже, чем в среднем по миру, фиксируются сложные атаки, которые могут нанести серьезный ущерб. Об этом CNews сообщили представители «Лаборатории Касперского».

Лаборатория Касперского Доля компьютеров АСУ в России и мире, на которых были заблокированы вредоносные объекты, по кварталам

В ряде отраслей в России доля промышленных компьютеров, на которых были заблокированы вредоносные объекты, была выше, чем в среднем по миру, — например, в производственной сфере (18,8% в России против 18% по миру), в инжиниринге и у интеграторов АСУ (24,9% против 23%). Злоумышленники активно атакуют интеграторов, доверенных партнеров и подрядчиков, и в России риск атаки через доверенного партнера и поставщика продуктов и услуг велик.

Лаборатория Касперского Доля компьютеров АСУ в России, на которых были заблокированы вредоносные объекты, разбивка по отраслям

Россия находится на третьем месте среди других регионов по доле компьютеров АСУ, на которых были заблокированы угрозы из интернета (11.9%, в среднем по миру — 11,3%).

Фишинг через интернет-страницы и электронные письма остается одним из наиболее распространенных способов первоначальной компрометации системы для злоумышленников, которые проводят атаки промышленных объектов. По итогам II квартала 2024 г. Россия — на первом месте среди других регионов по доле компьютеров АСУ, на которых были заблокированы вредоносные интернет-ресурсы (7,8%, в среднем по миру — 6,6%). Значительная часть таких ресурсов используется для распространения вредоносных скриптов и фишинговых страниц (они были заблокированы на 4,6% компьютеров АСУ в России, в среднем по миру на 5,7% устройств).

«В России серьезной проблемой остается доступность интернета с компьютеров АСУ. Систематическое решение этой проблемы существенно снизит поверхность атаки промышленных предприятий в России. Все известные последние случаи, когда злоумышленникам удавалось добраться до управления производственными активами и что-то отключить, имели одной из причин недостатки сегментирования сети и изоляции наиболее важных систем. Усиление сетевой безопасности позволит снизить актуальный для России риск атак хактивистов, — сказал Евгений Гончаров, руководитель Kaspersky ICS CERT. — Чтобы научиться эффективно использовать имеющиеся средства защиты и правильно спланировать развитие системы безопасности, абсолютно необходимо знать приемы злоумышленников и типичные ошибки жертв. В текущей ситуации всем промышленным предприятиям стоит для улучшения защиты начать использовать специализированную аналитику угроз — данные промышленной киберразведки (ICS Threat Intelligence). Не менее важно и обдуманно подходить к выбору поставщиков решений для АСУ — атаки через цепочку поставки актуальны в России как никогда ранее. Мы активно сотрудничаем с разработчиками систем автоматизации и готовы помогать им в улучшении уровня зрелости безопасности их продуктов».

«Хотя АСУ определенно требуют отдельного подхода к защите, зачастую атакующим даже не нужно пробиваться до уровня Operation Technology — им достаточно нанести ущерб корпоративной части инфраструктуры в "правильном" месте. Например, в одном из инцидентов, расследованных Solar 4RAYS, атаке подвергся разработчик систем управления промышленным оборудованием. Взломщики атаковали сервер, где было развернуто веб-приложение, позволяющее контролировать работу промышленных систем. В результате клиенты компании столкнулись с некорректной работой оборудования. При этом сервер был лишь одним из перечня ресурсов, зашифрованных с целью выкупа. Если бы атака была целевой, то ущерб был бы намного больше, а последствия —более фатальными. Также мы сталкивались со случаями использования очень старых компьютеров с уязвимыми операционными системами в промышленных организациях. Это делается ради поддержки специфического оборудования и ПО, которые работают только, например, на Windows XP, но в то же время создает серьезную угрозу безопасности для таких сетей. Поэтому в условиях постоянно нарастающей киберугрозы для всей критической инфраструктуры страны предприятиям стоит особенно внимательно относиться к защите не только сегмента АСУ ТП, но и корпоративных сетей», — сказал Геннадий Сазонов, инженер группы расследования инцидентов центра исследования киберугроз Solar 4RAYS ГК «Солар».

«Защита информации в промышленности сопряжена с рядом вызовов: географическая распределенность и труднодоступные локации производственных объектов, использование специализированного оборудования и промышленных сетевых протоколов, конвергенция ИT- и OT-инфраструктур, интеграция систем ERP, MES и АСУ ТП, а также нарастающее применение технологий создания цифровых двойников технологических процессов и пограничных вычислений, внедрение IIoT-устройств и технологий беспроводной связи на производстве. В результате классические процессы ИБ в технологических сетях усложняются: системы управления активами должны поддерживать инвентаризацию OT-устройств и промышленные протоколы сетевого взаимодействия, сканеры уязвимостей — использовать только безопасные методы сканирования и позволять обнаруживать уязвимости в ОС, ПО и микропрограммах устройств, применяемых на производстве, а системы управления конфигурациями — поддерживать специализированные наборы рекомендуемых безопасных настроек для компьютеров АСУ», — сказал Роман Овчинников, директор департамента внедрения Security Vision.

Для защиты компьютеров АСУ от киберугроз «Лаборатория Касперского» рекомендует: регулярно обновлять операционные системы, приложения и прошивки устройств в составе ОТ-инфраструктуры и устанавливать патчи или принимать компенсирующие меры сразу, как только об уязвимости становится известно; проводить аудит безопасности ОТ-систем для своевременного распознавания и устранения проблем безопасности; использовать решения для мониторинга сетевого трафика компьютеров АСУ, анализа и детектирования киберугроз и уязвимостей технологической сети — для наиболее эффективной защиты от атак, потенциально угрожающих технологическому процессу и главным активам предприятия; усиливать решения машиночитаемыми потоками данных об угрозах и уязвимостях для АСУ и других систем, часто используемых в промышленных средах; проводить тренинги для ИБ-специалистов и ОТ-инженеров, чтобы улучшать качество реагирования на различные, в том числе новые и продвинутые, вредоносные техники; использовать современные средства аналитики киберугроз; использовать защитные решения для конечных устройств ОТ и сетей,, чтобы обеспечить безопасность всех критически важных промышленных систем; ограждать от киберугроз ИT-инфраструктуру. Интегрированные продукты для защиты конечных устройств предоставляют возможности для детектирования киберугроз и реагирования на них.