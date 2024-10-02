Сотрудники ГК Swordfish Security стали резидентами «Кибердома» в Москве

Компания Swordfish Security примет участие в развитии центра компетенций для отечественных ИБ-компаний. Эксперты Swordfish Академии поделятся с резидентами кибербез-хаба Москвы обширной базой знаний по построению DevSecOps. Об этом CNews сообщили представители Swordfish Security.

Резиденты «Кибердома» – это сообщество экспертов, формирующих рынок информационной безопасности в России. Пространство объединяет специалистов из ИБ, ИТ и смежных сфер, где резиденты обмениваются опытом в безопасной разработке, совместно находят решения вопросов кибербезопасности, поддерживают высокотехнологичные стартапы.

DevSecOps – один из самых быстроразвивающихся рынков в России, в 2023 г. его объем, по оценке Центра стратегических разработок, составляет до 12,3 млрд руб., и прогнозируют его двухкратный рост до 2027 г. На фоне необходимости быстрого замещения импортного софта и растущих киберугроз, вопрос наращивания компетенций – один из самых острых в отрасли. Swordfish Security имеет собственный центр обучения кибербезопасности, где эксперты делятся практиками и инструментами построения процесса безопасной разработки. Доступ к экспертизе Swordfish Security появится у резидентов и участников сообщества «Кибердома».

«Мы считаем, что объединение компетенций экспертного комьюнити и создание своего рода питательной среды для DevSecOps-инженеров и CTF-команд на базе уникальной инфраструктуры кибербез-хаба – хорошая возможность для развития культуры безопасной разработки ПО. Мы занимаемся РБПО более 15 лет, есть, чем поделиться с коллегами», – сказал основатель Swordfish Security Юрий Сергеев.

«Клуб резидентов – одно из ключевых направлений деятельности «Кибердома», и его резиденты через конкретные проекты и форматы работы развивают не только себя, свои компании и друг друга, но и отрасль кибербеза в стране. Мы очень рады, что коллеги из Swordfish Security присоединились к клубу и будут активно развивать экспертную повестку по теме DevSecOps, которая без сомнения является очень актуальной для современного ИБ и кибербез-комьюнити», - сказала Ольга Орденова, руководитель клуба резидентов «Кибердома».