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«Т1 Интеграция» предложит заказчикам ИБ решения от Alpha Systems

«Т1 Интеграция» (холдинг Т1) и Alpha Systems, отечественный разработчик комплексных решений по информационной безопасности, подписали соглашение о сотрудничестве. Компании объединили усилия, чтобы предложить актуальные ИБ-технологии для управления уязвимостями большему числу организаций из самых разных сфер. Об этом CNews сообщили представители Т1.

В портфеле «Т1 Интеграция» стали доступны ИБ-продукты от Alpha Systems, основанные на искусственном интеллекте. Они позволят заказчикам автоматизировать рутинные задачи аудита и анализа защищенности, повышая эффективность и точность выявления уязвимостей, в том числе в web-инфраструктуре.

Стороны тесно взаимодействуют с организациями для выстраивания процессов управления ИБ-рисками, адаптированных к специфике их бизнеса и ИТ-инфраструктуры. Это включает в себя разработку политики реагирования, определение ролей и ответственности, внедрение инструментов автоматизации и создание системы мониторинга и отчетности.

Кроме того, «Т1 Интеграция» проводит обучение специалистов по продуктам партнера, чтобы обеспечить глубокое понимание функциональности решений и методик работы. По запросу заказчика возможна организация подготовки сотрудников на внешней стороне.

«Партнерство с Alpha Systems — это важный шаг в развитии нашего портфеля продуктов и услуг в области информационной безопасности, которые сегодня пользуются высоким спросом на рынке в условиях интенсивных атак. Для нас важно максимально быстро применять новые технологии для сканирования уязвимостей ПО и инвентаризации ИТ-активов, которые делают Т1 более конкурентным игроком на рынке ИБ», — сказал Виктор Гулевич, директор центра компетенций по информационной безопасности «Т1 Интеграция».

«Сотрудничество с «Т1 Интеграция» позволит нам значительно укрепить позиции на рынке и расширить географию поставок. «Т1 Интеграция» является надежным партнером с широкой клиентской базой в различных отраслях, включая финансы, государственные учреждения, промышленность и другие ключевые секторы экономики», — сказал Игорь Смирнов, генеральный директор Alpha Systems.

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