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ЦИБИТ на CNews 2024

Сотрудники ГК ЦИБИТ приняли участие в конференции «CNews: Информационная безопасность 2024», которая состоялась в Москве 26 сентября.

На мероприятии собрались топ-менеджеры крупнейших российских компаний, ИТ- и ИБ-руководители, специалисты различных отраслей бизнеса и государственных учреждений. Главные вопросы, которые обсудили участники конференции, – развитие российского рынка информационной безопасности и технологий в сфере защиты информации. Кроме того, в рамках деловой программы события аудитории были представлены реальные отечественные кейсы построения безопасной ИБ-инфраструктуры.

ЦИБИТ выступил партнёром выставочной программы конференции. На стенде можно было ознакомиться с комплексными услугами и решениями в сфере кибербезопасности, а также проконсультироваться с экспертами компании.

ЦИБИТ следит за важными событиями в области информационной безопасности и принимает активное участие в профильных мероприятиях. Сотрудники, побывавшие на прошедшей конференции, отметили, что особенно полезным было общение с постоянными клиентами и друзьями компании, а также знакомство с новыми потенциальными партнёрами. Интересными были и доклады спикеров по самым разным темам в сфере ИБ: от киберразведки и современных разработок в отрасли до использования технологий искусственного интеллекта для защиты данных.

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Эксперты ЦИБИТ предлагают продолжить обсуждение острых и актуальных вопросов в области информационной безопасности на открытом вебинаре компании «Реальная кибератака: предотвратить и обезвредить».

Какие меры позволят предотвратить кибератаку и что делать в ситуации реального инцидента, если предотвратить не удалось? Расскажем 31 октября в 16:00. Подключайтесь!

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