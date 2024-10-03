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«Гарда WAF» ускоряет безопасное развитие платформы корпоративной связи IVA Technologies

Группа компаний «Гарда» завершила проект по внедрению межсетевого экрана для защиты веб-приложений компании IVA Technologies. «Гарда WAF» защищает платформу видеоконференцсвязи IVA MCU от сетевых атак.

«Гарда WAF» полноценно перекрыл расширенные векторы атак, недоступные встроенным средствами защиты. Конфигурация межсетевого экрана позволила оперативно развернуть защиту в сети заказчика без влияния на производительность платформы.

Евгений Родыгин, директор по информационной безопасности и специальным проектам IVA Technologies, сказал: «Партнерство с группой компаний «Гарда» позволяет нам сосредоточиться на ускорении темпов развития платформы без ущерба ее надежности. Наши эксперты отметили простоту интеграции и работы с системой, минимальное количество ложноположительных срабатываний, а также высокую точность определения векторов атак».

Лука Сафонов, группа компаний «Гарда», отметил: «Благодаря взаимодействию с командой IVA Technologies мы оптимизировали процесс развертывания «Гарда WAF», что позволило значительно сократить время интеграции. Сотрудничество «Гарда» и IVA Technologies демонстрирует практическую применимость наших решений в сложных и высоконагруженных системах и всестороннюю защиту от киберугроз, включая угрозы нулевого дня.

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