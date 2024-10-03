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«Почта Mail» заблокировала более 7 млрд спам-писем за III квартал 2024 года

Ежедневно антиспам-системы блокировали более 76 млн нежелательных входящих

За III квартал 2024 г «Почта Mail» заблокировала более 7 млрд писем со спамом и мошенничеством с помощью антиспам-систем на основе ИИ. В среднем, антиспам-системы за III квартал 2024 г. ежедневно блокировали 76 млн спам-писем. Об этом CNews сообщили представители «Почты Mail».

«Безопасность пользователей является для нас приоритетной задачей. На сегодняшний день у нас реализовано более 20 ML-моделей, которые помогают находить спам в письмах. Наши специалисты продолжают активно развивать новые алгоритмы и модели машинного обучения, чтобы повысить уровень безопасности пользователя и адаптироваться к новым угрозам», — сказал Алексей Бруевич, руководитель направления «Антиспама» «Почты Mail».

В III квартале 2024 г. пользователи нажали на кнопку «Спам» всего 17,2 млн раз, в то время как за тот же период 2023 г. это число превышало 24,4 млн. Это свидетельствует о снижении количества жалоб более чем на 41%. Автоматическая категоризация писем в «Почте Mail» помогает фильтровать и сортировать все входящие сообщения по папкам, что предотвращает попадание спама во «Входящие».

Наиболее популярными видами спам-писем, которые поступали пользователям в третьем квартале 2024 года стали: рассылки с поддельными инфопродуктами, недобросовестными благотворительными сборами и другими видами кардинга — более 40% ежедневно блокируемых нежелательных рассылок; сообщения с предложениями принять участие в лотереях, розыгрышах или онлайн-казино — около 38%; письма с реферальными ссылками, маскирующиеся под представителей банков, ритейлеров и маркетплейсов — всего 22%.

Системы защиты от спама в «Почте Mail» оценивают доступные данные об отправителе и помечают зеленым щитом те сообщения, которые успешно прошли проверку. Благодаря данной функциональности пользователи могут быть уверены в том, что информация от банков, госучреждений и других отправителей безопасна.

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