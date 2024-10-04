«Киберпротект» представил обновление системы резервного копирования «Кибер Бэкап» 17.1

Компания «Киберпротект» представила обновление своего флагманского решения — «Кибер Бэкап» 17.1. Изменения и новые возможности затрагивают пять основных направлений развития продукта: кроссплатформенность, информирование, безопасность, единообразие и рост вместе с инфраструктурой. Об этом CNews сообщили представители компании «Киберпротект»

В части кроссплатформенности «Кибер Бэкап» 17.1 расширяет поддержку новых версий операционных систем, платформ виртуализации, СУБД на основе PostgreSQL и приложений. Теперь система работает с актуальными ядрами Linux вплоть до версии 6.8. Подтверждена совместимость «Кибер Бэкапа» с отечественными ОС Astra Linux 2.12 CE (Орел), «ОСНова» 10, МОС ОС. Реализована поддержка актуальных версий ряда платформ виртуализации, в частности российских zVirt 4.2 и zVirt Max (ФСТЭК), SpaceVM 6.5, ROSA Virtualization 3.0. Также подтверждена совместимость с СУБД ProximaDB 3.0.

«Кибер Бэкап» 17.1 расширяет возможности резервного копирования корпоративных данных, добавлена поддержка корпоративного хранилища VK WorkDisk. Теперь защита почтовых ящиков VK WorkMail распространяется и на данные пользователей VK WorkDisk. Это позволяет обеспечить комплексную защиту данных корпоративной экосистемы VK. Агенты резервного копирования доступны как для Linux, так и для Windows. Можно защищать серверы, данные пользователей, домены. Резервное копирование и восстановление производится в любую локацию.

Направление информирования также получило развитие. Пользовательский интерфейс «Кибер Бэкап» был улучшен для более удобной работы с планами резервного копирования. План резервного копирования теперь легко и быстро запустить из панели инструментов, после такого запуска система проинформирует об устройствах, к которым этот план будет применен, а еще информацию о расписании можно найти сразу в сведениях.

В направлении безопасности «Кибер Бэкап» 17.1 получил развитие по интеграции со службами каталогов для соответствия требованиям информационной безопасности и запросам заказчиков корпоративного уровня. Теперь система поддерживает аутентификацию через службы каталогов FreeIPA и ALD Pro на ОС Astra Linux, что позволяет бесшовно встроить «Кибер Бэкап» в ИТ-инфраструктуру заказчика, использующую импортонезависимые решения.

Единообразие работы «Кибер Бэкап» с различными платформами — еще одно ключевое направление развития продукта. В версии 17.1 сделаны шаги по внедрению технологии Changed Block Tracking для виртуальных сред oVirt, российских zVirt и ROSA Virtualization. Благодаря этому изменению инкрементное резервное копирование на этих платформах стало существенно быстрее (до восьми раз). Также реализована поддержка тегов и атрибутов виртуальных машин, что упрощает управление объектами инфраструктуры, снимая необходимость заново прописывать их вручную после восстановления.

Добавлена новая возможность запуска дополнительных скриптов до и после резервного копирования или восстановления СУБД PostgreSQL. Это расширяет гибкость системы и позволяет адаптировать ее под специфические требования заказчиков.

В части масштабируемости «Кибер Бэкап» 17.1 получил возможность кластеризации базы данных сервера управления PostgreSQL на основе Patroni. Это повышает отказоустойчивость всей системы резервного копирования.

Проведены также другие улучшения и изменения, направленные на функциональность, безопасность и удобство использования «Кибер Бэкапа» 17.1 для резервного копирования и восстановления ИТ-систем любого размера на предприятиях малого, среднего и крупного бизнеса, а также в государственных организациях. Новая версия «Кибер Бэкапа» 17.1 уже доступна для скачивания на официальном сайте компании.