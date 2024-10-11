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«ФосАгро» доверяет защиту больших объемов данных «Кибер Бэкапу»

«ФосАгро» внедрила систему резервного копирования на основе решения «Кибер Бэкап» компании «Киберпротект», что позволило заместить продукты зарубежных производителей. Об этом CNews сообщили представители «Киберпротекта».

Компания «ФосАгро» — один из мировых лидеров в производстве минеральных удобрений, ключевой поставщик минеральных удобрений на внутренний рынок и гарант продовольственной безопасности России. Продукция компании востребована более чем в 100 странах мира. Компания уже несколько лет реализует собственную программу импортозамещения. Внешние ограничения и вызовы последних лет только подтвердили правильность выбранного курса: большинство зарубежных компаний прекратили или существенно ограничили свою деятельность в России, что дало отечественным промышленным предприятиям дополнительный импульс для скорейшего перехода на отечественные продукты.

Одно из актуальных для химической компании направлений — защита информации от потери. Зарубежные разработчики систем резервного копирования лишили российских заказчиков доступа к продуктам, обновлениям и технической поддержке. В этой ситуации бизнес столкнулся с высокими рисками потери данных, которые могут привести к простоям и нарушениям производственного цикла. В ФосАгро приняли решение внедрить современную, полностью независимую от зарубежных вендоров отечественную СРК.

«Нашим специалистам предстояло внедрить новый импортонезависимый программный комплекс для резервного копирования и восстановления данных, который отвечал бы целому перечню требований. Новому ПО предстояло выполнять бэкап серверов с миллионами файлов объёмом в десятки терабайт, а также данных корпоративных информационных систем высокой и средней критичности. На территориальных площадках филиалов компании развернуты отдельные независимые сервера управления резервным копированием», — сказал заместитель генерального директора по информационным технологиям АО «Апатит» (Группа «ФосАгро») Денис Новиков.

Сравнив доступные отечественные СРК, ИТ-команда «ФосАгро» подобрала оптимальное решение — новейшую версию флагманского продукта компании «Киберпротект», системы резервного копирования данных «Кибер Бэкап 17». Решение включено в реестр отечественного ПО Минцифры, подходит для защиты любой информации, сокращает риски потери данных до минимума. В 17-й версии системы разработчики улучшили функциональность, расширили поддержку программного и аппаратного обеспечения и повысили надежность и производительность системы. Например, включена актуальная для ИТ-задач «ФосАгро» доработка — улучшена совместимость с ленточными накопителями.

Сегодня система «Кибер Бэкап» функционирует без нареканий и сбоев, ей удобно управлять. Возможности нового ПО, скорость и эффективность работы ИТ-специалисты «ФосАгро» проверили при восстановлении данных по запросу администратора информационной системы за прошедший период. Все прошло штатно и согласно заданному сценарию.

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