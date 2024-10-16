Qrator Labs расширяет сеть: запущен новый центр очистки трафика в Москве

Компания Qrator Labs, специализирующаяся на обеспечении доступности интернет-ресурсов и противодействии DDoS-атакам, сообщила об открытии пятого центра обработки трафика в Москве. Новая точка присутствия компании запущена в кампусе IXcellerate Moscow South. Об этом CNews сообщили представители Qrator Labs.

Qrator Labs масштабирует свою сеть, повышая ее производительность, чтобы дать возможность клиентам более эффективно противостоять нарастающей угрозе DDoS-атак.

Запуск новой точки фильтрации – часть стратегического плана экспансии компании на российском рынке.

Новая площадка фильтрации, функционирующая по BGP-anycast, дополняет облачное решение, расширяя инфраструктуру компании, повышая ее производительность и отказоустойчивость: поскольку все узлы сети Qrator Labs работают независимо друг от друга, в случае выхода из строя одного из них трафик защищаемого сайта будет автоматически перемаршрутизирован на другой ближайший узел фильтрации.

За счет ввода в эксплуатацию пятого центра очистки трафика в Москве сеть Qrator Labs обеспечивает максимально низкие задержки для клиентов по всей России, выдерживая экстремальные нагрузки DDoS-атак. Общая пропускная способность распределенной инфраструктуры Qrator Labs — более 4 Тб/с.

Открыв центр очистки трафика в IXcellerate Moscow South, Qrator Labs стала частью развитой экосистемы дата-центра, объединяющей северный и южный кампусы, с доступом к более 50 операторам связи и нескольким IX-платформам.

«Мы много инвестируем в развитие собственной инфраструктуры, чтобы поддерживать максимально высокий уровень защиты клиентов на фоне постоянного роста активности злоумышленников. Размещение серверов в кампусе IXcellerate поможет нам обеспечить высокую сервисную доступность и надежность инфраструктуры на уровне мировых стандартов и позволит нейтрализовывать атаки на ресурсы наших клиентов без перебоев в работе сети и остановки работы серверов, – отметил Дмитрий Ткачев, генеральный директор Qrator Labs. – Сегодня любой бизнес нуждается в надежной защите своей инфраструктуры, и мы уверены, что усиление нашей сети позволит многим бизнесам оставаться на шаг впереди злоумышленников и свести к нулю даже минимальные перебои в работе ресурсов».