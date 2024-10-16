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Т2 и T1 объявили о сотрудничестве в сфере безопасной обработки данных

T2, российский оператор мобильной связи, и холдинг Т1, участник российского ИТ-рынка, подписали соглашение о разработке инновационно-технологических проектов, направленных на расширение действующих вариантов использования платформы конфиденциальных вычислений «Криптоанклав». В ее задачи входит обеспечение защиты процессов автоматизированной обработки данных. Об этом CNews сообщили представители Т2.

Соглашение о сотрудничестве подписали генеральный директор T2 Антон Годовиков и генеральный директор холдинга Т1 Алексей Фетисов. Big data T2 обладает обширной экспертизой в части использования технологий машинного обучения и искусственного интеллекта. Эти решения направлены на повышение безопасности и улучшение опыта клиента на протяжении всего пользовательского пути в компании и во внешнем контуре. Со своей стороны, Т1 ИИ, бизнес-направление холдинга Т1 по работе с большими данными и искусственным интеллектом, привносит в сотрудничество накопленный опыт проектирования и реализации комплексных проектов в области цифровой трансформации, в частности, разработки платформ хранения данных, а также построении систем для их анализа.

«Криптоанклав» представляет собой доверенную среду, которая служит для защищенного автоматизированного объединения данных из разных источников, а также для их обработки и применения в обучении ИИ. Решение на базе технологий ИИ структурирует информацию, строит ML-модели и проводит необходимые вычисления. Передача и хранение данных осуществляется в защищенном режиме.

Ключевыми направлениями сотрудничества станут подготовка методологий и применение технологий совместных вычислений, создание моделей машинного обучения на базе обезличенных исторических данных. При этом фокус – на разработке и согласовании легитимных практических методов обмена информацией.

Антон Годовиков, генеральный директор T2: «Big data T2 успешно работает над обеспечением безопасности пользователей как в части обнаружения мошеннической активности, так и в противодействии социальной инженерии. Критически важно в режиме реального времени выявлять факты нахождения абонентов под влиянием злоумышленников. Использование решений, разработанных внутри криптоанклавов, – мировой тренд, подход успешно используется в области безопасности, медицины, коммуникаций. Рынок таких решений в России только формируется. Уверен, что экспертиза, накопленная нами в партнерстве с T1, позволит сделать значимый вклад в развитие «Криптоанклава» в интересах клиентов».

Алексей Фетисов, генеральный директор холдинга Т1: «Рынок телекоммуникаций России отличается высокими темпами цифровизации, поэтому ожидаемо, что один из крупнейших операторов сотовой связи в стране изучает и применяет возможности машинного обучения и искусственного интеллекта. Холдинг Т1 активно наращивал свои компетенции в этих направлениях, консолидировал опыт внедрения – и теперь готов делиться накопленной экспертизой с партнерами. Мы уверены, что наша разработка позволит крупнейшим участникам рынка больших данных, включая банковский, телекоммуникационный и промышленный сектора, безопасно собирать и обрабатывать данные для сложных вычислений и построения ИИ-моделей. Это важный шаг на пути к тому, чтобы передовые технологии помогали поддерживать качество обслуживания российских граждан и отечественных предприятий на высоком уровне».

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