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Более 60% компаний стали жертвам атак вымогателями через цепочки поставок

Цепочки поставок ПО стали одним из основных направлений атак программами типа ransomware, также известными как программы-вымогатели: около 62% компаний столкнулись с ними в 2024 г. Эксперты «Информзащиты» считают это следствием трансформации методов хакеров, которые совершенствуют технологии атак через третью сторону. Об этом CNews сообщили представители «Информзащиты».

Кибератака через цепочки поставок ПО означает, что вредоносная программа была установлена в информационной системе компании не напрямую, а через продукт вендора, который был заранее взломан. Специалисты «Информзащиты» отмечают, что у такой схемы есть ряд преимуществ для хакеров.

«Во-первых, через атаку на ПО можно взломать сразу несколько компаний, которые пользуются этим программным обеспечением. Ведь вендоры поставляют его не одному конкретному заказчику, а сразу многим. Во-вторых, такая атака создает эффект неожиданности для пользователей, так как они не ожидают получить удар через ПО, за безопасность которого должен быть ответственен производитель», — сказал эксперт департамента противодействия киберугрозам «Информзащиты» Анатолий Песковский.

Более 90% компаний, которые были опрошены специалистами по информационной безопасности, намерены нарастить сотрудничество с поставщиками ПО в области информационной безопасности. В «Информзащите» считают это правильной реакцией рынка на ситуацию.

«Мы привыкли, что бизнес зачастую скептически относится к изменениям в ИБ даже после крупных инцидентов. Во многом это связано с тем, что компании всегда стремятся сэкономить, а информационная безопасности до недавнего времени считалась одной из статей сокращения расходов. Ситуация с атаками вымогателями через цепочки поставок показывает изменение тренда и готовность бизнеса тратить больше на обеспечение защищенности, чтобы избежать дальнейших атак», — сказал Песковский.

Эксперты «Информзащиты» также указывают на возможность появления тренда на опосредованные атаки, так как хакеры атакуют не только цепочки поставок. Например, в середине 2023 г. китайская группировка Evasive Panda скомпрометировала интернет-провайдера, чтобы через него совершать атаки на свои цели. Такие методы атак увеличивают время обнаружения источника, а значит у злоумышленников появляется больше времени на опасные действия после завершения взлома, а также расширяется число точек входа.

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