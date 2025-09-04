В России новая эпидемия – страну завалило iPhone «со скрученным пробегом»

В России набирает обороты схема с продажей очень подержанных iPhone под видом новых. Мошенники при помощи специального ПО убирают все маркеры использования гаджета и даже поднимают до 100% состояние аккумулятора. При этом саму батарею никто не меняет – ни к чему снижать доход с одного устройства.

Старый обман лучше новых двух

На российском рынке смартфонов процветает схема обмана, которую десятилетиями применяют нечистые на руку продавцы подержанных автомобилей. Как пишет Telegram-канал «Shot Проверка» (у него также есть одноименный паблик в соцсети «Вконтакте»), мошенники виртуально «скручивают пробег» у подержанных iPhone (подменяют данные об остаточной емкости аккумулятора) и потом продают их как абсолютно новые.

В автомобильном мире ситуация идентичная. Перекупщики в стремлении продать очень старый автомобиль подороже, в числе прочих манипуляций скручивают ему пробег, притом не только на одометре, но и во всех блоках управления, до которых смогут добраться.

Делают они это при помощи специализированного ПО для компьютера и при помощи прямого подключения к электронике автомобиля черед диагностический разъем. Без особых программ не обходится и «скручивание пробега» на iPhone, и их для этого тоже подключают к специализированным устройствам.

Причем здесь аккумулятор

Компонент любого смартфона, который сильнее других страдает от использования – это вовсе не корпус, ведь на него можно надеть чехол. Это аккумулятор, имеющий весьма ограниченное количество циклов зарядки, которые он может выдержать без существенной потери емкости.

Joel Rohland / Unsplash Зачем менять аккумулятор физически, если можно заменить его виртуально?

Чем чаще заряжать батарею, тем быстрее она будет «уставать». Это самый очевидный признак «подержанности» любого мобильного устройства. В своих iPhone Apple предусмотрела штатную функцию проверки состояния аккумулятора, и именно ее обманывают мошенники.

«Shot Проверка» пишет, что они используют специальный программатор, при помощи которого принудительно заменяют истинные значения уровня здоровья батареи на 100%. Так аккумулятор становится «новым».

Кто еще замешан

«Shot Проверка» пишет, что «оживлением» старых аккумуляторов при помощи программатора промышляют вовсе не только мошенники, занимающиеся перепродажей подержанных смартфонов. Свою выгоду в этом нашли и сотрудники сервисных центров.

Очень многие мастерские, рекламируя свои услуги, уверяют клиентов, что могут поменять аккумулятор на смартфоне за считанные минуты. Безусловно, некоторым специалистам это действительно под силу, но все же есть и те, кто лишь сбрасывает показатели уровня жизни уже имеющейся батареи до заводских 100%.

Выгода тут, по всей видимости, тройная – работа оплачена и не сделана, вкладываться в покупку запасных новых аккумуляторов не надо, а клиент уходит довольный. Распознать обман в домашних условиях невозможно, если не иметь специализированное ПО для компьютера.

Почти единственное, что в этом случае может выдать мошенника – это быстрая разрядка смартфона. Также после ремонта в одной мастерской можно обратиться в другой сервисный центр для диагностики. Туда же можно отнести и только что купленный iPhone для аналогичной проверки.

Обороты растут

«Shot Проверка» констатирует факт, что схема не новая, но подчеркивает, что в 2025 г. ее популярность у желающих заработать нечестным путем растет. Эксперты канала полагают, что основная причина происходящего – «спад спроса на новые модели» смартфонов Apple iPhone.

Причины падения спроса они не называют. В начале сентября 2025 г. CNews писал, что россияне действительно стали покупать гораздо меньше новых смартфонов, не только iPhone, но и Android, по крайней мере, на маркетплейсах. То же касается и планшетных компьютеров.

В августе 2025 г. суммарно продажи новых планшетов и смартфонов в российских маркетплейсах рухнули на 26% год к году в натуральном выражении, то есть более чем на четверть. Падение в денежном выражении еще более существенное – 29% за тот же период времени. Одна из причин – высокие цены из-за курса доллара и параллельного импорта. Другая причина – неподъемные кредиты из-за высокой ключевой ставки Центробанка.