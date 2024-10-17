Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Бизнес
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Спецпроекты

Безопасность ИТ в банках
|

«Инфотекс» и «Бифит» разработали решение для защиты инфраструктуры цифрового рубля

Компания «Инфотекс» интегрировала продукты ViPNet в комплексную систему защиты информационного взаимодействия участников платформы цифрового рубля. Решение встроено в систему дистанционного банковского обслуживания iBank компании «Бифит».

Создание цифровой формы российской национальной валюты привело к установлению новых стандартов безопасности для кредитных организаций, желающих присоединиться к платформе цифрового рубля. Для обеспечения безопасности операций с цифровым рублем эти стандарты были регламентированы в Положении №833-П «О требованиях к обеспечению защиты информации для участников платформы цифрового рубля», вступившем в силу 1 января 2024 г. Документ в том числе определяет порядок применения и классы средств криптографической защиты информации (СКЗИ), подлежащие к использованию как на стороне участников, так и на стороне пользователей платформы.

Используя систему iBank, коммерческие банки получают готовое комплексное решение со встроенными продуктами ViPNet, которые обеспечивают защиту внутренней инфраструктуры участника платформы цифрового рубля. Пользователь платформы будет осуществлять взаимодействие с коммерческими банками с использованием мобильного приложения банка со встроенным программным модулем Банка России с сертифицированным СКЗИ. В программном модуле, разработанном компанией «Инфотекс» по запросу Банка России, используется сертифицированное СКЗИ ViPNet OSSL. Электронные сообщения, передаваемые мобильным приложением и используемые для взаимодействия субъектов платформы, подписываются электронной подписью, шифруются и передаются по защищенному каналу путем организации TLS ГОСТ-соединений.

В соответствии с требованиями Банка России, участник платформы должен обеспечивать защиту электронных сообщений посредством использования усиленной неквалифицированной электронной подписи (ЭП), реализуемой средствами ЭП не ниже класса КСЗ на стороне участника платформы. Для реализации данного сценария у финансового посредника используется ViPNet PKI Service – сервер подписи, разработанный на базе криптографической платформы ViPNet HSM. Для подключения к системе iBank по протоколу TLS с применением российских криптоалгоритмов на стороне коммерческого банка используется шлюз безопасности ViPNet TLS Gateway.

В целях обеспечения всех участников информационного взаимодействия сертификатами для возможности организации TLS-соединений, формирования и проверки ЭП, шифрования в инфраструктуре цифрового рубля на стороне финансовых посредников должны появиться удостоверяющие центры (УЦ): УЦ для выпуска сертификатов для ЭП и УЦ для выпуска сертификатов безопасности. В системе iBank применяются две отдельные ЭП для контура обработки и контура контроля. Для построения необходимой инфраструктуры открытых ключей используется «ViPNet Удостоверяющий центр 4.6», который предназначен для реализации функций удостоверяющего центра в соответствии с Федеральным законом от 6 апреля 2011 г. №63-ФЗ «Об электронной подписи».

«Компания «Инфотекс» на протяжении многих лет разрабатывает продукты, предназначенные для построения инфраструктуры открытых ключей. Мы рады добавить к существующим сценариям использования линейки продуктов ViPNet PKI возможность обеспечения защищенного взаимодействия всех участников платформы цифрового рубля. Применение нашего комплексного решения, разработанного совместно с «Бифит», позволит повысить уровень безопасности сервисов цифрового рубля, предоставляемых банками, в комфортном для граждан режиме», – отметила Римма Бадмаева, ведущий менеджер продуктов «Инфотекс».

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Михаил Кечинов, REES46: Персонализация изменила правила игры для всех сфер бизнеса

Российский энергогигант потратит 200 миллионов на замену иностранных файерволов

Александр Каушанский, «Программный Продукт»: 80% компаний транспортной отрасли используют цифровые технологии, но потенциал роста есть

Научились у россиян. Американцы пользуются «Касперским» в обход его запрета в США. Помогают методы, применяемые в России

Как выбрать гибкую CRM-платформу для корпоративных продаж

Удаление сверхопасной шпионской функции Windows 11, которую все ненавидят, ломает «Проводник». Новый «подарок» Microsoft

MARKET.CNEWS

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

7 умных увлажнителей для отопительного сезона: нет сухому воздуху

Обзор Digma Pro 27" Art M: стильный 5К-монитор для графики и дизайна

Как очистить кэш WhatsApp и Telegram, чтобы освободить память на смартфоне и ПК

Показать еще

Наука

Самый быстрый в мире микроскоп позволяет уловить даже движение электронов

10 фактов о галактическом гало, которые нужно знать

Ученые воскрешают шерстистого мамонта, но боятся вызвать Апокалипсис
Показать еще