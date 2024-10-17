Управление инфраструктурой «СерчИнформ КИБ» стало доступно в веб-интерфейсе

Теперь управлять компонентами DLP-системы можно удаленно через браузер.

DLP-систему «СерчИнформ КИБ» теперь можно администрировать и конфигурировать из веб-интерфейса. ИБ-специалист сможет управлять DLP-системой удаленно, через любой современный браузер. Об этом CNews сообщили представители «СерчИнформ».

Ранее DataCenter – главная консоль управления инфраструктурой КИБ – был доступен только на рабочей станции, на которой установлен. Теперь в WebAnalytic появился одноименный раздел со всем основным функционалом консоли. Через него можно задать базовые настройки КИБ и его компонентов, управлять индексами и базами данных, распределять лицензии, настраивать синхронизацию с доменом ActiveDirectory и т.д. Функционал DataCenter, доступный в браузере, будет расширяться.

Безопасность при работе с веб-интерфейсом устроена так же, как и при работе с консолями в локальной сети. Трафик от браузера до сервера шифруется, реализованы механизмы авторизации и ролевая модель доступа для сотрудников отдела ИБ.

«Теперь работа по администрированию КИБ не «привязана» к серверу или ПК, а доступна в любой момент откуда угодно. Это позволит ИБ-специалистам контролировать состояние DLP удаленно и оперативно принимать решения, если потребуется поменять настройки или устранить неполадки. Например, подключиться к базе данных или распределить новые лицензии, находясь в командировке, – сказал Алексей Парфентьев, заместитель генерального директора по инновационной деятельности «СерчИнформ». – К тому же перенос DataCenter в WebAnalytic – большой шаг в сторону кроссплатформенности. Работать с веб-консолью можно на разных ОС и девайсах, в том числе на мобильных устройствах».

Помимо DataCenter в WebAnalytic доступны и другие инструменты «СерчИнформ КИБ»: «Поиск» и AlertCenter, ReportCenter, Task Management, Monitoring, «Карантин», «Карточки пользователей», «Текущая активность» и т.д.