Маскируемся: как защитить данные в эпоху цифровой трансформации

Вебинар группы компаний «Гарда» • 19 ноября в 11:00

Цифровая трансформация несет не только новые возможности для бизнеса. Пропорционально степени цифровизации возрастают и риски, связанные с утечкой данных.

Как разграничить доступ к конфиденциальной информации и безопасно работать с ней?

Как предотвратить утечку данных, передавая их сторонней организации: внешнему подрядчику, аудитору, аналитической службе и т.д. — сценариев, предполагающих такую необходимость, довольно много.

При этом в подавляющем большинстве ситуаций сам характер задачи требует, чтобы данные были консистентны и максимально правдоподобны. Так, например, один из наиболее частых и показательных кейсов — разработка, тестирование, отладка, поддержка и развитие информационных систем или иного прикладного ПО в парадигме DevOps. Очевидно, что в интересах заказчика — предоставить исполнителю реальные или по крайней мере как можно более реалистичные данные — только так он сможет в кратчайшие сроки получить то, что ему нужно, и избежать расходов на доработку, а также иных сопутствующих издержек и неудобств.

Однако, передавая реальные данные вовне, компания фактически утрачивает контроль над ними, а это чрезвычайно рискованно: порядка 20% от общего количества утечек происходят именно на стороне подрядчика, такова статистика. Кроме того, существуют и жесткие требования законодательства в области защиты данных, пренебрежение которыми чревато неиллюзорными неприятностями. Выход из ситуации — маскирование данных. О нем и поговорим.

Маскируемся вместе с «Гардой»

На вебинаре эксперты группы компаний «Гарда» расскажут о возможностях комплекса «Гарда Маскирование» и продемонстрируем работу системы. Вы узнаете:

с какими последствиями утечек сталкиваются компании, как клиенты относятся к утечкам данных;

какие требования предъявляют регуляторы к обработке и хранению персональных данных;

что такое маскирование данных, в каких сценариях оно применяется и как это работает;

какие существуют методы обезличивания данных, для каких данных подходят те или иные методы, что такое статическое и динамическое маскирование;

какие возможности обезличивания данных предлагают популярные СУБД, какие ограничения и недостатки имеются у этого способа;

как работает комплекс «Гарда Маскирование».

Вебинар ведут

Дмитрий Ларин, руководитель продуктового направления по защите баз данных группы компаний «Гарда».

Артемий Новожилов, архитектор систем информационной безопасности группы компаний «Гарда».

Вебинар адресован

ИТ-директорам,

руководителям служб информационной безопасности,

а также всем, кто интересуется современными методами защиты данных.

Когда: 19 ноября в 11:00

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