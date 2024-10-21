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Маскируемся: как защитить данные в эпоху цифровой трансформации

Вебинар группы компаний «Гарда» • 19 ноября в 11:00

Цифровая трансформация несет не только новые возможности для бизнеса. Пропорционально степени цифровизации возрастают и риски, связанные с утечкой данных.

  • Как разграничить доступ к конфиденциальной информации и безопасно работать с ней?
  • Как предотвратить утечку данных, передавая их сторонней организации: внешнему подрядчику, аудитору, аналитической службе и т.д. — сценариев, предполагающих такую необходимость, довольно много.

При этом в подавляющем большинстве ситуаций сам характер задачи требует, чтобы данные были консистентны и максимально правдоподобны. Так, например, один из наиболее частых и показательных кейсов — разработка, тестирование, отладка, поддержка и развитие информационных систем или иного прикладного ПО в парадигме DevOps. Очевидно, что в интересах заказчика — предоставить исполнителю реальные или по крайней мере как можно более реалистичные данные — только так он сможет в кратчайшие сроки получить то, что ему нужно, и избежать расходов на доработку, а также иных сопутствующих издержек и неудобств.

Однако, передавая реальные данные вовне, компания фактически утрачивает контроль над ними, а это чрезвычайно рискованно: порядка 20% от общего количества утечек происходят именно на стороне подрядчика, такова статистика. Кроме того, существуют и жесткие требования законодательства в области защиты данных, пренебрежение которыми чревато неиллюзорными неприятностями. Выход из ситуации — маскирование данных. О нем и поговорим.

Маскируемся вместе с «Гардой»

На вебинаре эксперты группы компаний «Гарда» расскажут о возможностях комплекса «Гарда Маскирование» и продемонстрируем работу системы. Вы узнаете:

  • с какими последствиями утечек сталкиваются компании, как клиенты относятся к утечкам данных;
  • какие требования предъявляют регуляторы к обработке и хранению персональных данных;
  • что такое маскирование данных, в каких сценариях оно применяется и как это работает;
  • какие существуют методы обезличивания данных, для каких данных подходят те или иные методы, что такое статическое и динамическое маскирование;
  • какие возможности обезличивания данных предлагают популярные СУБД, какие ограничения и недостатки имеются у этого способа;
  • как работает комплекс «Гарда Маскирование».

Вебинар ведут

  • Дмитрий Ларин, руководитель продуктового направления по защите баз данных группы компаний «Гарда».
  • Артемий Новожилов, архитектор систем информационной безопасности группы компаний «Гарда».

Вебинар адресован

Когда: 19 ноября в 11:00

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