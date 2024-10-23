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Маскируемся: как защитить данные в эпоху цифровой трансформации

Вебинар группы компаний «Гарда» • 19 ноября в 11:00

При всех положительных эффектах цифровой трансформации, она имеет и негативные последствия: пропорционально степени цифровизации возрастают и риски, связанные с утечками данных.

  • Как разграничить доступ к конфиденциальной информации и безопасно работать с ней?
  • Как предотвратить утечки, передавая базы данных сторонней организации: внешнему подрядчику, аудитору, аналитической службе и т.д. — подобных сценариев много

Статистика говорит о том, что около 20% от общего количества утечек происходят именно на стороне подрядчика, а кейсов с необходимостью передачи данных в третьи руки меньше не становится. Например, разработка, тестирование, отладка, поддержка и развитие информационных систем или иного прикладного программного обеспечения в рамках DevOps. Очевидно, что в интересах заказчика — предоставить исполнителю как можно более реалистичные данные — только так он сможет в кратчайшие сроки получить необходимый результат, и избежать издержек, например, на доработку. В подавляющем большинстве ситуаций задача передачи информации в третьи руки требует, чтобы данные сохраняли консистентность и правдоподобность. Инструментом для ее решения становится маскирование. На нем и сосредоточимся.

Маскируемся вместе с группой компаний «Гарда»

На вебинаре эксперты группы компаний «Гарда» расскажут о возможностях комплекса «Гарда Маскирование» и продемонстрируют работу системы.

Вы узнаете:

  • с какими последствиями утечек сталкиваются компании, как клиенты относятся к утечкам данных;
  • какие требования предъявляют регуляторы к обработке и хранению персональных данных;
  • что такое маскирование данных, в каких сценариях оно применяется и как это работает;
  • какие существуют методы обезличивания данных, для каких данных подходят, что такое статическое и динамическое маскирование;
  • какие возможности обезличивания данных предлагают популярные СУБД, какие ограничения и недостатки имеются у этого способа;
  • как работает комплекс «Гарда Маскирование».

Ведущие

  • Дмитрий Ларин, руководитель продуктового направления по защите баз данных группы компаний «Гарда».
  • Артемий Новожилов, архитектор систем информационной безопасности группы компаний «Гарда».

Аудитория

Когда: 19 ноября в 11:00

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erid:LjN8JvGZPРекламодатель: ООО «Гарда Технологии»ИНН/ОГРН: 5260443081/1175275040346Сайт: gardatech.ru

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