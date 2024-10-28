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«Континент 4» от «Кода Безопасности» получил сертификат соответствия ФСТЭК России по требованиям к промышленным межсетевым экранам

Испытания ФСТЭК России подтвердили, что NGFW «Континент 4» соответствует требованиям к межсетевым экранам по профилю защиты типа Д четвертого класса защиты (ИТ.МЭ.Д4.П3).

Итоговый перечень выполняемых требований ФСТЭК России на NGFW «Континент 4» отражен в Сертификате соответствия № 4496 от 14 декабря 2021 г. (переоформлен 11 октября 2024 г.): 4 уровень доверия; межсетевой экран типа А четвертого класса защиты; межсетевой экран типа Б четвертого класса защиты; межсетевой экран типа Д четвертого класса защиты; СОВ 4 класса защиты.

NGFW «Континент 4» может использоваться для защиты значимых объектов КИИ до 1 категории, ИСПДн до 1 уровня, ГИС до 1 класса и АС до класса 1Г включительно.

Для защиты промышленных сетей «Континент 4» позволяет: в правилах фильтрации указывать сигнатуры промышленных протоколов (IEC-60870, IEC-62056, OPC-UA и другие); обнаруживать и при необходимости блокировать атаки на сети АСУТП.

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