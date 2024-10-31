МТС предупредит новосибирцев о мошенничестве во время разговора

МТС запустила решение «Безопасный звонок» в Новосибирской области: абоненты будут получать голосовое предупреждение о возможном мошенничестве во время телефонного разговора. Уведомление от искусственного интеллекта услышит только пользователь, принявший звонок.

Искусственный интеллект на основе Big Data МТС анализирует разговор и выявляет подозрительную активность. Если ИИ распознает мошеннические действия, абонент получит уведомление о потенциальной угрозе, при этом собеседник предупреждение не услышит. Далее пользователь самостоятельно принимает решение, продолжить разговор или нет.

В большинстве случаев искусственный интеллект распознаёт мошенников в течение первой минуты разговора. Чаще всего злоумышленники представляются сотрудниками сотовых операторов (78%), социальных, пенсионных и налоговых служб (9%), банков (5%) и других ведомств. Пик активности мошенников приходится на период с 14:00 до 16:00 в будние дни. Реже всего они звонят в выходные вечером.

Самым «урожайным» на спам-звонки месяцем в Новосибирской области в этом году стал август. Многие из таких звонков так и не дошли до абонентов: их заблокировала антиспам-защита МТС.

«За тёплый сезон антиспам-решения МТС заблокировали более 36 млн нежелательных вызовов. А с начала 2023 г. общий объём заблокированных спам-звонков в Новосибирской области превысил 29 млн минут — это более 55,5 лет несостоявшихся разговоров. С помощью голосовых предупреждений удастся ещё лучше защитить абонентов от мошенников и минимизировать риски», — сказал директор МТС в Новосибирской области Алексей Пахомов.