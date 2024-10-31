Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Бизнес
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Спецпроекты

Безопасность Новости поставщиков Стратегия безопасности
|

Positive Technologies совместно с Amity University Dubai будут готовить кадры для ИБ

Компания Positive Technologies подписала меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве с Amity University Dubai — частным университетом Объединенных Арабских Эмиратов. Основная цель сотрудничества — повысить уровень подготовки специалистов в области кибербезопасности на Ближнем Востоке. Об этом CNews сообщили представители Positive Technologies.

Стороны договорились об участии студентов и преподавателей университета в стажировках и других мероприятиях по кибербезопасности, а также о совместных исследованиях. Кроме того, Positive Technologies и Amity University Dubai согласились использовать на взаимовыгодной основе новейшие технологии.

По данным Positive Technologies, за последний год 60% всех атак на организации стран Ближнего Востока пришлось на пять самых атакуемых отраслей: госсектор, промышленность, телекоммуникации, ИТ-компании, а также науку и образование. В странах Персидского залива на фоне геополитической напряженности и деятельности хактивистских группировок за первое полугодие 2024 г. на 70% выросло число DDoS-атак в сравнении с тем же периодом 2023 г. ОАЭ вызывают особый интерес у злоумышленников: с начала 2023 г. 40% всех изученных экспертами сообщений на теневых форумах, которые касались стран Персидского залива, приходились именно на эту страну.

При этом ОАЭ в последние годы достигли серьезного прогресса в области обеспечения кибербезопасности на национальном уровне. Согласно отчету Международного союза электросвязи за 2023–2024 гг., страна оказалась в группе государств-новаторов, получивших высшую оценку в глобальном индексе кибербезопасности.

«Правительство ОАЭ уделяет особое внимание развитию квалифицированных специалистов в области ИБ. Ключевую роль в подготовке кадров в стране играют образовательные программы1 в высших учебных заведениях, включая Amity University. Благодаря сотрудничеству с Positive Technologies богатый опыт и экспертиза специалистов компании станут доступны и нашим студентам», — сказал Сатиш Каннан, декан факультета инженерного дела, архитектуры и дизайна интерьеров, Amity University Dubai.

Со своей стороны Илья Леонов, региональный директор, MENA, Positive Technologies, отметил, что в условиях постоянного роста числа кибератак в мире и острой нехватки квалифицированных кадров компания считает развитие образовательных проектов своей приоритетной задачей.

«Мы сотрудничаем с десятками российских и зарубежных университетов. Наша миссия состоит в том, чтобы способствовать развитию специалистов по ИБ в разных странах и формированию равноправного глобального сообщества экспертов в этой сфере. Подписание меморандума с Amity University Dubai станет важным шагом к реализации этой миссии и поможет студентам университета получить ценные знания и навыки в области кибербезопасности», — сказал Илья Леонов.

В 2024 г. Positive Technologies при поддержке Минцифры России запустила Positive Hack Camp — бесплатный международный проект по практической кибербезопасности для зарубежных специалистов по ИБ. Программа стартовала в августе 2024 г. и будет проходить ежегодно. Первая смена собрала около 70 студентов из 20 стран, в том числе из Саудовской Аравии, ОАЭ, Омана и Бахрейна.

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

OCR в СЭД: ИИ-возможности для минимизации ручного труда

Россиянам предлагают отказаться от Gmail. Пока только на «Госуслугах» и добровольно

Как генеративный ИИ стал ключевым фактором конкуренции

Московского программиста посадили на 13 с лишним лет за госизмену

Евгений Грачев, Рексофт: ИТ-проекты, которые вчера казались сверхамбициозными, сегодня стали обычным делом

В SolarWinds найден новый критический баг, позволяющий запускать произвольный код

MARKET.CNEWS

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

Как перенести WhatsApp на другой смартфон: инструкция для iPhone и Android-гаджетов

Обзор беспроводной колонки Vipe Spark: мощная, портативная, практичная

Неттопы и мини-ПК для учебы и игр: хиты продаж

Показать еще

Наука

Что будет с планетой через 8 миллиардов лет: обнаружена планета-калька Земли

Мрачное исследование: похоже, инопланетные цивилизации убивают сами себя из-за изменения климата

Черные дыры не то, чем они кажутся: новые данные разрешают их парадокс
Показать еще