«СерчИнформ FileAuditor» автоматизировал обнаружение неучтенных копий критичных данных

DCAP-система предупреждает о наличии дубликатов файла и указывает места их хранения.

Система аудита и защиты файловых хранилищ «СерчИнформ FileAuditor» получила обновление, в котором оптимизировали функцию поиска копий документов. Теперь DCAP отображает информацию о наличии копий при просмотре файла, а также позволяет обнаруживать дубликаты с помощью облегченных инструментов поиска. Об этом CNews сообщили представители «СерчИнформ».

При просмотре информации о документе в консоли FileAuditor появилась вкладка «Дубликаты», в ней перечисляются копии файла и полный путь к местам их хранения. Функция работает для любого файла и также доступна из контекстного меню – достаточно кликнуть правой кнопкой по названию файла в списке и выбрать опцию «Найти все дубликаты». Если же службе ИБ нужно проверить, нет ли в хранилищах копий конкретного документа, их можно найти через панель поиска по образцу или хэш-сумме файла. Сузить поиск можно, исключив известное расположение файла: тогда в выдачу попадут только неучтенные места хранения.

Новые инструменты в FileAuditor решают сразу две задачи. Во-первых, поиск дубликатов помогает обнаружить неучтенные копии конфиденциальных данных, которые обязательно должны храниться в заданных местах. Во-вторых, быстрая справка о дублях помогает оценить, насколько копиями перегружено дисковое пространство, и оптимизировать его.

«Дубликатами система считает только файлы, полностью совпадающие по хэш-сумме. Поэтому удаление лишних копий не приведет к потере данных или нарушению бизнес-процессов, – сказал Алексей Парфентьев, заместитель генерального директора по инновационной деятельности «СерчИнформ». – Разбираться с проблемой неучтенных – или попросту избыточных – копий приходится и ИБ, и ИТ-отделам. Работая над функционалом и интерфейсом продуктов, мы опираемся на прикладные потребности заказчиков. Поэтому стремимся делать так, чтобы любые задачи с их помощью решались просто. Так это работает и с поиском копий в FileAuditor – удобно и эффективно».