Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Бизнес
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Спецпроекты

ПО Безопасность Цифровизация
|

Вышла новая версия продукта Управление уязвимостями (VM) на платформе Security Vision 5

Обновленный Security Vision VM выполняет сканирование активов, предоставляет максимально подробную информацию по выявленным уязвимостям и рекомендации по их устранению, а также реализует процесс по устранению, включающий контроль сроков, SLA и автоматическую установку обновлений. Продукт состоит из трех основных блоков:

  • Управление активами, в рамках которого происходит формирование базы активов (включая сканирование и обнаружение новых активов), их автоматическая идентификация, инвентаризация, управление жизненным циклом и выполнение автоматизированных действий по администрированию;
  • Сканирование на уязвимости, в котором представлен собственный движок по поиску уязвимостей на Windows/Linux хостах, средах контейнеризации, прикладном ПО, сетевых устройствах, базах данных и др., с учетом ограничений на время проведения и применение «окон» сканирования;
  • Процесс устранения обнаруженных уязвимостей, включая автоматическое подтверждение устранения, интеграцию с внешними Service Desk и автопатчинг.

В новой версии Security Vision VM доработаны механизмы поиска уязвимостей в контейнерных средах, отдельно реализованные для запущенных, остановленных контейнеров и образов, в т.ч. в средах под управлением Kubernetes.

Реализованы новые режимы сканирования:

Pentest – обнаружение и проверка возможности эксплуатации сетевых уязвимостей, возможности применения наиболее серьезных эксплойтов, подборы слабых паролей, проверка устаревших/уязвимых алгоритмов шифрования и др.

Сканирование Web-приложений – проводится проверка на XSS, CSRF уязвимости, SQL-инъекции, RFI, Сode injection, раскрытие внутренней информации и настроек сайтов, подбор слабых паролей, перебор пользователей, а также проверка эксплуатации специфичных Web-уязвимостей и др.

Ретро-скан – поиск уязвимостей по полученным ранее данным из активов, без подключения к ним и ожидания окон сканирования. Это самый быстрый режим проверки, которым удобно пользоваться для частых проверок на новые уязвимости и срочные угрозы, а также для точечных проверок отдельных уязвимостей по внутренним и внешним запросам. При наличии контейнеров сканирование также будет выполнено и по ним.

Добавлено большое количество новых скриптов взаимодействия с активами, которые позволяют выполнять типовые действия по получению информацию, администрированию и изменению конфигураций на Linux/Windows хостах, различных видах сетевого оборудования и базах данных.

Доработан механизм белых/черных списков, контроля разрешенного и запрещенного ПО, а также выполнения сложных скриптов при автоматическом патчинге, включая возможность отменить внесенные изменения.

В рамках регулярных обновлений баз уязвимостей со стороны Security Vision дополнительно предоставляется информация о трендовых уязвимостях и выполнение дополнительных проверок по обнаружению наиболее актуальных и критичных уязвимостей.

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как генеративный ИИ стал ключевым фактором конкуренции

Отрицательное обновление: В Windows можно вернуть любые уязвимости

Евгений Грачев, Рексофт: ИТ-проекты, которые вчера казались сверхамбициозными, сегодня стали обычным делом

В главном репозитории проектов для языка Python затаился троян, ворующий монеты из криптокошельков

Крупный застройщик внедрил виртуального помощника для экономии ресурсов

Популярный торрент-клиент 14 лет позволял заражать ПК пользователя по вине разработчиков

MARKET.CNEWS

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Как сделать Android-планшет полезным: приложения для работы и творчества

Домашняя печать в условиях санкций: какие принтеры и расходные материалы купить в 2024 году

Как перенести WhatsApp на другой смартфон: инструкция для iPhone и Android-гаджетов

Показать еще

Наука

Эверест оказался выше, чем должен быть изначально, и в этом виновата странная река

Что будет с планетой через 8 миллиардов лет: обнаружена планета-калька Земли

Мрачное исследование: похоже, инопланетные цивилизации убивают сами себя из-за изменения климата
Показать еще