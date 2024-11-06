Merlion расширяет портфель решений по защите данных

Дистрибьютор Merlion подписал соглашение с АО «Динамичные инновации», российским разработчиком решений в области информационной безопасности, сфокусированных на защите данных. Вендор является лицензиатом ФСТЭК и ФСБ и нацелен на создание инновационных продуктов, качественно превосходящих существующие российские решения в сегменте защиты данных. Об этом CNews сообщили представители Merlion.

Партнерам Merlion теперь доступен программный продукт вендора – комплексное решение для превентивной защиты данных на файловых серверах и рабочих станциях пользователей, противодействующее утечкам и компрометации конфиденциальной информации – Cryptallit.

Защита данных обеспечивается стойкими алгоритмами шифрования (ГОСТ и международными), надежной аутентификацией (2FA) и управлением политиками доступа пользователей.

ПО включает два модуля защиты данных: мдуль защиты информации в сетевых папках (NSM): Cryptallit NSM – обеспечивает защиту данных в общих папках на файловых серверах от внешних атак и от привилегированных пользователей(ИТ-администраторов); модуль защиты информации на жестких дисках компьютеров (LSM) – альтернатива Bitlocker: Cryptallit LSM – российская альтернатива широко используемому во всем мире решению Microsoft Bitlocker. Cryptallit LSM позволяет осуществить бесшовную миграцию с MS Bitlocker. Шифрование данных на жестких дисках (HDD, SSD), наиболее актуально для мобильных рабочих мест.

«Партнерство с АО «Динамичные инновации» – еще один важный шаг в расширении предложения для партнеров в сфере комплексных ИБ-продуктов: количество инцидентов, связанных с утечками корпоративных данных, непрерывно растет, российским компаниям нужны решения, способные их предотвращать. Со своей стороны, Merlion, как дистрибьютор, окажет поддержку деятельности АО «Динамичные инновации» через продвижение в партнерском канале», – сказал Михаил Степанюк, директор департамента программного обеспечения и корпоративных систем компании Merlion.

«Защита данных – приоритетная задача для многих российских предприятий сегодня. Несмотря на санкции и уход с российского рынках иностранных решений, линейка продуктов Cryptallit обеспечит не только комфортную миграцию с западных средств защиты данных сегодня, но и позволит уверенно смотреть в будущее, опираясь на передовые разработки и полное соответствие российской нормативной базе. Вместе с партнерской сетью Merlion мы сможем в кратчайшие сроки предложить и обеспечить российским предприятиям необходимую им сейчас защиту», – отметил Алексей Анастасьев, директор по развитию АО «Динамичные инновации».