Российский черный рынок персональных данных трясет от нестабильности. Одни услуги почти обесценилась, другие стали стоить в разы дороже

В России стремительно меняются цены на персональные данные россиян. Почти вся информация, в той или иной степени связанная с мобильным номером, резко подешевела. В цене теперь биометрия и паспортные данные.

Сэкономить и переплатить

На российском «черном рынке» новый передел цен. Очень многие услуги, которые еще совсем недавно приносили исполнителям хорошие деньги, стремительно обесцениваются, пишет РБК.

Но одновременно с этим столь же быстро, а иногда даже и быстрее, растут расценки на совсем другие услуги по незаконному раскрытию персональных данных. РБК со ссылкой на аналитиков центра Angara Security называет происходящее парадоксом – уж слишком быстро одни услуги дешевеют на фоне не менее быстрого удорожания других.

Что стало дороже

Список услуг, за которые желающим разжиться чужими персональными данными придется заплатить больше, чем пару лет назад, довольно внушительный. Среди них – установление личности человека по его биометрии. В 2025 г. стоимость услуги составляет в среднем 13 тыс. руб. против 10 тыс. руб. в 2024 г. и 5,25 тыс. руб. в 2023 г. Рост – на 30% и 250% соответственно.

Freepik Хакеры без денег пока не останутся

«Исполнители таких услуг обещают выполнить поиск человека по фотографии в ГИС "Российский паспорт" за один-четыре дня с точностью до 95% и предоставить заказчику его персональные данные», – сказали РБК аналитики Angara Security.

За год увеличилось в цене и установление текущего места дислокации человека без его на то согласия. Но тут рост не такой большой – лишь на 1,5 тыс. руб. в целом.

Значительно больше денег придется выложить за информацию о штате сотрудников. В 2025 г. она стоит в 1,3 раза дороже, чем в 2023 г.

На чем можно сэкономить

Список подешевевших услуг «пробива» связан, по большей части, с операторами сотовой связи. Например, покупка детализации звонков в 2025 г. обойдется в среднем на 15% дешевле, чем 2024 г., когда за это просили около 31,4 тыс. руб.

Получение общей информации об абоненте за год подешевело почти в два раза, а услуга по блокировке чужой SIM-карты – на 22%. В 2025 г. это стоит всего 6 тыс. руб. против 7,7 тыс. руб годом ранее.

Отдельно киберпреступники могут восстановить чужую SIM-карту. На этом теперь тоже можно очень хорошо сэкономить: в 2023 г. такая услуга оценивалась в среднем в 36,2 тыс. руб., в 2024 – 27,3 тыс. руб., а в 2025 г. – 21 тыс. руб. Другими словами, за два года эта опция подешевела в 1,7 раза.

Упали цены и на получение справок 2-НДФЛ, притом довольно резко – на 24,4%. В 2025 г. такой запрос обойдется в среднем 2,2 тыс. руб., а годом ранее за него просили 3 тыс. руб.

Откуда ноги растут

Эксперты Angara Security связывают происходящее с целым рядом причин. Так, по их мнению, рост цен на ряд услуг по «пробиву» – это прямое следствие появления в УК РФ нововведений, оформленных в виде ст. 272.1 (Незаконные использование и (или) передача, сбор и (или) хранение компьютерной информации, содержащей персональные данные, а равно создание и (или) обеспечение функционирования информационных ресурсов, предназначенных для ее незаконных хранения и (или) распространения).

Эта статья введена в кодекс в конце 2024 г. тот, кого суд признает виновным в ее нарушении, может получить самое разное наказание, в зависимости от тяжести преступления. Это могут быть многолетние принудительные работы, штраф, измеряющийся сотнями тысяч рублей, или лишение свободы на срок до шести лет.

Другая причина роста цен – это, как считают в Angara Security, участившиеся аресты так называемых «инсайдеров». К ним относятся, например, сотрудники госструктур и мобильных операторов, пользующихся своим служебным положением и предоставляющих информацию о россиянах в обмен на вознаграждение.

У снижения цен на ряд услуг причины тоже имеются, но совсем другие. В первую очередь на это повлияла невероятная массовость утечек – их объемы возросли. Например, в 2024 г. в Сеть утекли более 710 млн записей о россиянах, согласно статистике Роскомнадзора.

Для сравнения, за 2019 г. было зафиксировано 395 случаев утечки информации из российских компаний и государственных органов, в результате было скомпрометировано около 172 млн записей персональных данных и платежной информации.

Рост объема утечек, в числе прочего, снижает потенциальные негативные последствия для исполнителя услуги по «пробиву». «Избыток информации позволяет при умелой компиляции удовлетворить запросы интересующихся без риска для исполнителя», – пишет РБК.