Автохолдинг «Динамика» внедрил «СерчИнформ КИБ» для защиты данных в удаленных офисах

Автомобильный холдинг «Динамика» выбрал DLP-систему «СерчИнформ КИБ» для защиты от утечек конфиденциальных данных в удаленных филиалах компании. Решение помогает заказчику получать сведения об инцидентах безопасности в филиалах и централизованно расследовать и устранять их из головного офиса, а также контролировать популярные каналы передачи данных. В этом помогает компонент EC-Hub (EndpointController Hub), который аккумулирует данные с агентов на рабочих станциях, проводит их первичную обработку и отправляет в головной офис по заданному расписанию, не перегружая сеть. Об этом CNews сообщили представители «СерчИнформ».

Решение о покупке было принято после завершения пилотного проекта. Еще на этапе теста система справилась с поставленными задачами и помогла выявить инциденты внутренней безопасности. Так, с помощью КИБ ИБ-специалисты зафиксировали факты передачи клиентских баз конкурентам.

«Филиалы холдинга «Динамика» располагаются в семи городах России, поэтому при выборе DLP-системы нам было важно, чтобы она в равной степени контролировала весь контур безопасности, позволяла детально расследовать инциденты, а также надежно защищала критичные данные: ИТ-разработки, данные клиентов, партнеров, стратегические планы и др. И таким решением стал КИБ от «СерчИнформ», – сказал Алексей Усачев, руководитель СБ «Динамика». – Помимо этого, весомым доводом в пользу выбора КИБ стали: наличие необходимого функционала, удобство интерфейса и положительные отзывы коллег».

В автохолдинге «Динамика» также отмечают возможности решения автоматически распознать лица пользователей и узнать, если за ПК работает не владелец. «СерчИнформ КИБ» фиксирует попытки сфотографировать экран компьютера на смартфон и защищает снимки монитора уникальными водяными знаками, чтобы вычислить источник утечки.

«DLP-система от «СерчИнформ» во многом упростила работу нашим специалистам по ИБ. Уже во время эксплуатации системы был выявлен ряд инцидентов, которые удалось вовремя пресечь. Например, с помощью модуля PrintController мы раскрыли противоправные действия сотрудников, нарушающие интересы компании. Таким образом автохолдингу удалось избежать финансовых убытков», – сказал Алексей Усачев.

«Мы постоянно оптимизируем продукт, чтобы упростить работу специалистов по безопасности. Например, недавно мы усилили в «СерчИнформ КИБ» функцию распознавания аудио. Теперь программа автоматически преобразует в текст аудиосообщения и записи звонков из мессенджеров. Это позволяет анализировать их и осуществлять в них поиск по содержимому: обнаруживать факты утечек информации, сговоров с конкурентами, организацию мошеннических схем и другие инциденты внутренней безопасности», – отметил заместитель генерального директора по инновационной деятельности «СерчИнформ» Алексей Парфентьев.

Для усиления защитного контура организации, автомобильный холдинг «Динамика» планирует нарастить объем внедрения DLP-системы «СерчИнформ КИБ», а также закупить другие инструменты защиты.