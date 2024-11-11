Innostage: в октябре 2024 г. хакеры «шумели» меньше

Innostage, интегратор и разработчик сервисов и решений в области цифровой безопасности, отразил в октябре 2024 г. 70,5 тыс. атак в рамках открытых кибериспытаний (ОКИ). В сентябре 2024 г. на компанию было совершено 184,5 тысяч атак. Сценарии атак на Innostage в октябре 2024 г. преимущественно остались прежними. Об этом CNews сообщили представители Innostage.

«В основе любой атаки – первоначальная разведка инфраструктуры. Она обычно проходит "шумно", поэтому наша команда успешно выявляет и блокирует IP-адреса атакующих. Кроме того, мы стараемся максимально автоматизировать процесс их блокировки. Это может усложнять разведку и проведение следующих этапов реализации атак», — сказала руководитель группы внутреннего мониторинга Innostage Гузель Хисматуллина.

Всплески атак в октябре 2024 г. наблюдались несколько раз: 8, 9, 10, 21 и 22 октября. В целом блокировке в октябре 2024 г. подверглись несколько десятков IP-адресов. Специалисты компании проводили ее вручную и автоматически при помощи средств защиты информации.

В программе открытых кибериспытаний Innostage на платформе Standoff Bug Bounty в октябре 2024 г. зарегистрировалось 97 новых участников, тогда как в сентябре 2024 г. — 119. В целом на BB-программе Innostage к началу ноября зарегистрировалось 860 этичных хакеров.

Как и месяцем ранее, в октябре 2024 г. основные силы хакеры направляли на разведку периметра. Для проведения следующих этапов атак наряду с прежними сценариями они использовали новый — поиск существующих учетных записей методом перебора (без проведения OSINT). Исследователи собрали базу популярных в Татарстане имен и фамилий, автоматизировали составление логина на основании этой базы и выполнили их пробы на веб-приложениях компании. Среди использующихся атакующими техник чаще всего встречались попытки эксплуатации RCE-уязвимостей.

Одним из инструментов, которые хакеры часто использовали в октябре 2024 г. для аудита безопасности веб-приложений компании, была утилита FFUF (Fuzz Faster U Fool). С ее помощью атакующие автоматизировали процесс фаззинга, обнаруживая скрытые файлы и директории, а также проверяя различные параметры URL и HTTP-заголовки.

Среди выявленных необычных техник была подготовка исследователем вредоносных пакетов innostage, innostage_group и cyberart в публичном репозитории Python-пакетов – PyPi. Пакеты содержали в себе реверс-шеллы. Их обнаружили специалисты PT Expert Security Center (PT ESC) компании Positive Technologies. Исследователь явно был вдохновлен опытом багбаунти в компании «Яндекс».

Изменения произошли и в перечне стран, из которых на Innostage производится большая часть атак. В сентябре 2024 г. первое место в нем занимала Франция, второе с небольшим отрывом — Россия. В октябре 2024 г. лидером по количеству атак стала Россия, на втором месте оказались Нидерланды. Однако его Нидерланды заняли с большим отрывом от России.

Запуск открытых кибериспытаний состоялся в мае 2024 г. В сентябре 2024 г. Innostage объявила о повышение вознаграждения до 10 млн руб. за реализацию недопустимого события в рамках программы. Им является перевод со счетов компании суммы до 2 тыс. руб. на любой подконтрольный счет, инициированный хакером и проведенный через банк. Ранее за реализацию недопустимого события компания обещала вдвое меньшее вознаграждение.

На пути к реализации главного недопустимого события предусмотрен ряд промежуточных действий, за которые компания также готова выплачивать вознаграждения. Среди значимых ходов — завладение учетной записью с закреплением на корпоративной рабочей станции.