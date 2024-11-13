«Т-Мобайл» запускает умную блокировку звонков «Защита от спама»

«Т-Мобайл» запустил бесплатный сервис «Защита от спама» — умную блокировку нежелательных звонков, с помощью которой абонент может выбирать, какие категории звонков он хотел бы получать, а какие блокировать: рекламу, спам, звонки от мошенников, банков, страховых и микрофинансовых организаций или даже от доставки, маркетплейсов и такси и другие. Такие звонки будут не просто заблокированы, а перенаправлены на телефонного секретаря. Так абонент при желании всегда сможет отследить пропущенные диалоги. Об этом CNews сообщили представители «Т-Мобайл».

Это первый на рынке сервис, который блокирует звонки с незнакомых номеров, которых нет в телефонной книге, но при этом допускает до абонента критически важные звонки. Так, если абонент «Т-Мобайла» позвонил в экстренные службы, например по номеру 112 или в скорую, то «Защита от спама» отключается на час, чтобы мог поступить ответный звонок от служб. Таким образом сервис поможет не пропустить важный звонок с незнакомого номера в непредвиденных ситуациях.

Сервис «Защита от спама» станет частью бесплатной комплексной платформы антиспам-технологий «Т-Мобайла», куда входят сервисы «Определитель номера» и «Телефонный секретарь», а также автоматическая блокировка роботизированных спам-звонков. Уже сейчас абоненты «Т-Мобайла», подключив сервис «Защита от спама», будут получать в два раза меньше нежелательных звонков.

В I полугодии 2025 г. в платформу будут добавлены новые ИИ-инструменты и решения, с помощью которых абонент сможет практически полностью ограничить нежелательное общение, настраивать умные белые списки для ограничения ненужных пушей, СМС, а также спам в мессенджерах и уведомления в социальных сетях.

Преимущества сервиса «Защита от спама» от «Т-Мобайла»: позволяет выбрать категорию звонков, которые нужно блокировать; не упускает полезный звонок: после блокировки вызова пользователю будет приходить уведомление, абоненты также смогут послушать запись и посмотреть расшифровку каждого звонка; проверяет звонки по внутренней базе из 50 млн номеров, которая ежедневно обновляется; позволяет блокировать звонки, которых нет в телефонной книге смартфона; сервис бесплатный.

Сейчас «Защита от спама» доступна для абонентов «Т-Мобайла» в приложении «Т-Банка» на Android, скоро сервис появится и на устройствах iOS.

Как подключить сервис: «Защита от спама» пока доступна только на Android 10.0 и выше в мобильном приложении «Т-Банка»; для этого пользователю необходимо выбрать на «Главной» раздел «Еще», кликнуть далее на «Безопасность» → «Определитель» → «Защита от спама»; указать, какие звонки сбрасывать.

Ранее, в 2020 году, для защиты от мошенников и спам-звонков «Т-Банк» запустил собственный определитель номера. Он предназначен для абонентов любых мобильных операторов, являющихся клиентами экосистемы компании. На данный момент база «Т-Мобайла» насчитывает около 50 млн номеров, которые были собраны благодаря технологиям ML-моделей. Модель на основе «Нейрощита», ключевой технологии «Т-Мобайла», выявляет и пресекает попытку мошенничества непосредственно во время телефонного звонка, а номера мошенников добавляются в базу. Также ML-модели каждые 12 часов собирают номера из открытых источников и добавляют спам-контакты в базу, при этом кастомизируя их по категориям. Благодаря этому для абонентов «Т-Мобайла» работают три уровня защиты от нежелательных звонков: до звонка, во время и после него.

Виталий Бриедис, генеральный директор «Т-Мобайла»: «Одна из задач «Т-Мобайла» как мобильного оператора — экономить время своих абонентов и делать их ежедневную жизнь комфортнее. За 2024 г. мы заблокировали около 250 млн спам-звонков. Новый сервис «Защита от спама» был создан как уникальное технологическое решение, чтобы наши клиенты могли получать только самые важные звонки, а следовательно, экономили свое личное время. Уже сейчас абонент «Т-Мобайла», использующий наши антиспам-технологии, экономит 270 минут своего времени в месяц, а благодаря запуску нового сервиса абоненты будут экономить еще больше. Следующим этапом мы планируем запустить сервис на iOS и дополнить его новыми функциями блокировки спам-звонков».