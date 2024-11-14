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Bi.Zone обеспечила мониторинг ИТ-инфраструктуры первой министерской конференции Форума партнерства Россия — Африка

Эксперты Bi.Zone TDR проводили мониторинг на протяжении всей работы конференции, постоянно взаимодействуя при этом со штабом кибербезопасности мероприятия. В результате удалось обеспечить работоспособность ИТ-ресурсов конференции и защиту чувствительных данных. Об этом CNews сообщили представители Bi.Zone.

Первая министерская конференция Форума партнерства Россия — Африка прошла 9–10 ноября 2024 г. в Сочи на площадке университета «Сириус». В ней приняли участие более 1500 человек, в том числе руководители внешнеполитических ведомств и отраслевых министерств России и стран Африки. Пленарное заседание конференции прошло под председательством министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

На протяжении всего времени работы конференции специалисты Bi.Zone TDR вели непрерывный мониторинг ИТ-инфраструктуры мероприятия. Это позволило обеспечить ее работоспособность и защитить от компрометации обрабатываемые в ней чувствительные данные.

Андрей Шаляпин, руководитель Bi.Zone TDR: «К обеспечению безопасности конференций такого масштаба и значения по понятным причинам предъявляются особенно высокие требования. Команда Bi.Zone TDR успешно провела мониторинг инцидентов кибербезопасности ИТ-инфраструктуры на протяжении всей работы конференции, находясь при этом в непрерывном взаимодействии со штабом кибербезопасности мероприятия».

Ранее эксперты Bi.Zone TDR обеспечили мониторинг XVI саммита БРИКС в Казани и других мероприятий фонда «Росконгресс».

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