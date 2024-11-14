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«Информзащита»: в России сформировался тренд на разрушение информационной инфраструктуры

Количество деструктивных атак, цель которых – уничтожение информационной инфраструктуры, увеличилось на 45% за первые девять месяцев 2024 г. по сравнению с аналогичным периодом 2023 г. Это свидетельствует о сформировавшемся тренде. Об этом CNews сообщили представители компании «Информзащита».

«В России сейчас тренд на уничтожение информационной инфраструктуры, а не вымогательство. В первую очередь это связано с международной политической обстановкой. Цифровая среда также стала местом столкновения разных сил», - сказал директор Центра мониторинга и противодействия кибератакам IZ:SOC «Информзащиты» Александр Матвеев.

Специалисты интегратора указывают, что изменились и хакеры: если в 2023 г. большая часть атак совершалась хактивистами, то сегодня разрушением информационной инфраструктуры в основном занимаются профессиональные хакеры.

«Конечно, профессиональные хакеры – это большая угроза для компаний и госучреждений, нежели хактивисты. Они располагают большим арсеналом инструментов, имеют больше опыта, а значит способны взламывать более изощренные системы защиты», - отметил Александр Матвеев.

В «Информзащите» делят деструктивные атаки хакеров на две категории: политически мотивированные и заказные. В первом случае речь идет о хактивизме, которым занимаются профессиональные злоумышленники из-за своих политических убеждений, взглядов, а также в ответ на противодействие им со стороны властей. Доля таких атак занимает лишь около 15%, так как хакерские группировки в первую очередь заинтересованы в получении выгоды. Около 70% приходится на заказные деструктивные атаки, когда группировка получает заказ и оплату от какого-либо государства или организации. Оставшиеся 15% приходятся на спецслужбы и хактивистов.

«Информационная безопасность сегодня – гораздо более сложное явление, чем пять лет назад. Если тогда основной угрозой было вымогательство, то есть хакеры преследовали чисто экономические интересы, то сегодня это сфера, где сталкиваются политические и экономические интересы целых государств. Поэтому внимание к ИБ должно быть особо повышенным», - подытожил директор IZ:SOC.

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