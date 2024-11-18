Решения AppSec Solutions сертифицированы для работы с VK Cloud

Сертификаты о технологической совместимости с продуктами Private Cloud и Dev Platform от VK Cloud получили решения DevSecOps отечественного вендора AppSec Solutions: комплексная платформа ASPM, решение для предотвращения атак на цепочку поставок ПО, а также платформа автоматизированного анализа защищенности мобильных приложений.

Подтверждение технологической совместимости дало возможность пользователям частного облака Private Cloud и решения для построения внутренних платформ разработки Dev Platform разворачивать, и использовать продукты AppSec.Hub, «Стингрей» и AppSec.Track от AppSec Solutions. Об этом CNews сообщили представители AppSec Solutions.

Решение AppSec.Hub (продукт класса Application Security Posture Management — ASPM) позволяет интегрировать практики обеспечения информационной безопасности приложений и реализовать полноценный производственный конвейер для создания защищенных приложений в концепции DevSecOps.

Платформа «Стингрей» (продукт класса Mobile Application Security Testing — MAST) для анализа уязвимостей мобильных приложений позволяет выявлять уязвимости в iOS и Android-приложениях.

Решение AppSec.Track (продукт класса Software Composition Analysis – SCA) для предотвращения атак на цепочку поставок ПО через компоненты с открытым исходным кодом позволяет анализировать и предотвращать уязвимости на стадии разработки кода.

«В России растет рынок облачных платформ, а мы видим большой интерес бизнеса к решениям DevSecOps. По данным ЦСР совокупный среднегодовой темп прироста объема российского рынка безопасной разработки может достигать 37,5%. Сертификация наших решений с платформой разработки Dev Platform и частным облаком Private Cloud даст возможность клиентам облака легко и быстро интегрировать их в процессы разработки на облачной платформе. А применение исключительно российского ПО крайне важно в условиях как санкционного давления, так и растущей изобретательности хакеров», — сказал старший управляющий директор AppSec Solutions Антон Башарин.

«Увеличение числа кибератак на государственные организации и бизнес мотивирует разработчиков минимизировать риски еще на стадии написания кода. Мы в VK Tech прикладываем большие усилия, чтобы разработка с использованием нашей облачной платформы VK Cloud стала максимально безопасной. Сертификация решений AppSec Solutions позволит нашим клиентам лучше соответствовать всем отраслевым и нормативным требованиям. В свою очередь для наших партнеров это позволит сократить сроки развертывания продуктов на облачной платформе и стоимость интеграции», — отметил директор по продукту VK Cloud и бизнес-лидер сегмента SaaS, VK Tech Дмитрий Лазаренко.