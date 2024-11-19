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Аналитика МТС: россияне стали на 20% реже общаться с мошенниками

МТС проанализировала мошеннические звонки в своей сети в 2024 г. С июля по ноябрь количество состоявшихся разговоров абонентов с мошенниками снизилось с 70% до 50% по сравнению с первой половиной 2024 г. По оценке экспертов сервиса «Защитник» МТС, снижение доли разговоров с мошенниками связано с внедрением новых услуг в сервисах МТС, а также с ростом осведомленности россиян о мошеннических схемах. Об этом CNews сообщили представители МТС.

С июля по ноябрь 2024 г. также сократилось количество жалоб на мошеннические звонки: абоненты стали на 40% меньше обращаться в колл-центр с жалобами на такие вызовы. Сейчас в среднем пользователи тратят около 40 секунд на разговор с мошенником, и только 2% звонков могут затягиваться на более чем 5 минут.

Пиковая активность мошенников приходится на будние дни, а именно в рабочие часы – с 9:00 до 18:00, а самый активный для мошенников день – четверг. Тем не менее, 5% мошеннических звонков приходится на выходные дни.

«За последние несколько месяцев количество мошеннических звонков выросло в три раза, и мы активно боремся с ними. Например, 80% мошеннических номеров блокируется в течение одного дня, что значительно снижает риски дозвона мошенников до наших клиентов. Кроме того, мы продолжаем внедрять новые функции в наш сервис «Защитник». Сейчас для пользователей доступны такие функции как блокировка спам-звонков, определитель номера, предупреждение о разговоре с возможным мошенником в реальном времени, расшифровка диалога со спамером, а также поиск утечек данных. Мы рекомендуем использовать предоставляемые функции для повышения личной безопасности и защиты от мошенничества», – сказал директор продукта «Защитник» Андрей Бийчук.

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