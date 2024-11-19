Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Бизнес
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Спецпроекты

Безопасность Новости поставщиков Стратегия безопасности
|

«СерчИнформ»: почта оказалась излюбленным каналом слива данных среди московских инсайдеров

Почта оказалась излюбленным каналом слива данных среди московских инсайдеровЭто выяснила компания «СерчИнформ», опросив более 150 специалистов по информационной безопасности московских компаний. Респондентами исследования стали владельцы и руководители бизнеса, ИБ-специалисты коммерческих и государственных организаций различного масштаба. Об этом CNews сообщили представители «СерчИнформ».

Динамика утечек в московских компаниях

25% опрошенных компаний отметили, что утечек по вине сотрудников в 2024 г. стало больше, 25% отметили, что попыток слива информации по сравнению с 2023 г., стало меньше. 50% считают, что по сравнению с 2023 г. количество утечек не изменилось.

se1.png

СерчИнформ

В 2023 г. 59% московских компаний столкнулись с попытками слива информации. В 2024 г. 60% опрошенных фиксировали утечки.

se2.png

СерчИнформ

Чаще всего в 2024 г. инсайдеры «сливали» информацию о клиентах и сделках (47%), персональные данные (41%) и финансовую документацию (35%). Об утечках технической документации и интеллектуальной собственности сообщили 32% и 31% респондентов.*

Каналы утечек и портрет нарушителя

Топ-каналов фаворитов, через которые сотрудники сливали информацию в 2024 г.: почта (60%), мессенджеры (56%) и облака (42%).*

se3.png

СерчИнформ

При этом, если речь идет о виновниках в лице контрагентов и внештатных специалистов, то эта категория нарушителей в большинстве случаев выбирала для слива мессенджеры (71%), облака (57%) и устройства хранения (33%).*

Среди виновников утечек 73% московских компаний называют рядовых сотрудников, 27% - линейных руководителей. Немного реже инциденты случались по вине руководителей направлений (22%), внештатных специалистов (15%), контрагентов (14%) и топ-менеджеров (10%).*

se4.png

СерчИнформ

Чаще всего сотрудники допускают утечки случайно, так считают 41% опрошенных. 21% опрошенных считают, что утечки сотрудники совершаются умышленно. 38% ответили, что утечки происходят одинаково часто.

se5.png

СерчИнформ

Как защищаются московские компании

В рамках опроса эксперты «СерчИнформ» выяснили, какие отечественные средства защиты информации используют в московских компаниях. Больше половины (58%) пользуются встроенными средствами ИБ в ОС. Однако в каждой второй опрошенной компании используется отечественная DLP-система и NGFW.

se6.png

СерчИнформ

«Из года в год происходит активное развитие и распространение средств защиты данных. DLP-системы стали обязательным инструментом защиты информации у заказчиков и поднялись на главную строчку (выше только встроенные в ОС инструменты). Также среди заказчиков набирают популярность решения класса DCAP. По данным исследования «СерчИнформ», в 2021 г. DCAP-системами были оснащены лишь 2.5% российских компаний, а сегодня эта система есть уже почти в каждой десятой московской компании», – сказал заместитель генерального директора по инновационной деятельности «СерчИнформ» Алексей Парфентьев.

С каждым годом все больше московских компаний увеличивают бюджеты на информационную безопасность. Если в 2023 г. об увеличении бюджета заявили 36% компаний, то в 2024 г. – 48% опрошенных. Еще 50% оставили бюджет в 2024 г. без изменений, 8% – сократили.

В топе мер, на которые компании выделяются средства: продление лицензионных ключей на защитные решения (78%), закупка отечественного оборудования (66%) и оплата технической поддержки (65%). Также 37% компаний выделяли средства на масштабирование имеющихся средств защиты. Меньше всего компании финансировали закупку импортного ПО и оборудования – 14% опрошенных.*

se7.png

СерчИнформ

Основные причины увеличения бюджета на информационную безопасность в опрошенных компаниях: реальные потребности бизнеса (54%), импортозамещение (41%), требования регуляторов (38%) и инфляция/повышение цен на софт и оборудование (38%).

se8.png

СерчИнформ

* – вопросы с возможностью выбрать несколько вариантов ответов.

«СерчИнформ» проводит исследование «Ситуация с ИБ в компаниях России и СНГ» восьмой год подряд. Респонденты – специалисты по информационной безопасности компаний из различных отраслей.

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Павел Ахметчанов, Т-Банк: Онлайн-доски борются не друг с другом, а с неудобными процессами

Конференция CNews «Современный цифровой офис» состоится 5 декабря 2024 года

Как на подготовке кадров для цифровой экономики сэкономили более 100 млрд руб.

После кибератаки и сбоя длиной в месяц Верховный суд России обзаведется спецотделом по ИБ

Максим Степченков, RuSIEM: Бытует ошибочное мнение, что SIEM нужно внедрять последним, когда все остальное уже есть

Роскомнадзор получил патент на софт для ИБ-мониторинга интернета, созданный на британском Linux-дистрибутиве

MARKET.CNEWS

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

Лучшие устройства Dreame на распродаже в Черную пятницу: выбор ZOOM

Лучшие умные замки для дома и квартиры: выбор ZOOM

Лучшие моноблоки с диагональю 24 дюйма: хиты продаж

Показать еще

Наука

Убили ли современные люди неандертальцев? Новое исследование отвечает на неоднозначный вопрос

10 ключевых моментов в истории, определивших будущее квантовых компьютеров

Раскрыто происхождение астероида, убившего динозавров
Показать еще