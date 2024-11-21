DLBI: мошенники переходят на криптовалюты

Российский сервис разведки уязвимостей и утечек данных DLBI (Data Leakage & Breach Intelligence) проанализировал более 40 эпизодов мошенничества с «переводом средств на безопасный счет», происходивших в III квартале 2024 г. Ключевым изменением в схеме действий мошенников стал практически полный отказ от перевода средств на карту или счет физического лица «дропа» (более 80% случаев) в пользу снятия жертвой наличных и их последующей передачи «курьеру», который затем переводит их на криптокошелек в одном из пунктов обмена криптовалют. Об этом CNews сообщили представители DLBI.

В ряде случаев жертву убеждают также взять кредит или получить, а затем обналичить кредитную карту. Самих курьеров для участия в хищении средств вербуют в telegram-каналах или даркнете, а их комиссия составляет 5–10% от суммы похищенного.

По словам аналитиков DLBI, новая схема позволяет успешно обходить все ранее созданные ЦБ и банками системы фрод-контроля и дает мошенникам практически 100% вероятность получения средств. Единственным ее «недостатком» для преступников является то, что курьеры оказываются практически одноразовыми, так как в большинстве случаев выявляются и задерживаются полицией уже после первого эпизода благодаря повсеместному видеоконтролю и системе распознавания лиц. Однако вернуть средства в такой ситуации никогда не удается.

Пока более 60% эпизодов мошенничества пришлось на Москву и Санкт-Петербург, где существует высокая концентрация обеспеченных граждан, криптообменников и молодых людей, желающих приобщиться к криминальному заработку.

Однако существует значительная опасность распространения этой схемы на всю Россию, тем более, как напоминают в DLBI, мошенники имеют значительный «кадровый резерв» в виде персонала и покупателей наркошопов, широко представленных в даркнете. Эти лица нуждаются в деньгах и имеют навыки конспирации и опыт криминальных действий. При этом видеонаблюдение в регионах развито значительно хуже, чем в столицах.

Как отметил основатель DLBI Ашот Оганесян, новая схема подрывает почти десятилетние усилия банков по борьбе с мошенническими переводами средств, и теперь эту работу нужно начинать с начала, нацеливаясь на контроль снятия наличных. «Что касается граждан, попадающих на удочку преступников, то им сложно даже что-то посоветовать. Если перевод средств на «безопасный счет» еще можно оправдать технологической неграмотностью и непониманием работы банков, то готовность собрать наличные и просто дать их неизвестному лицу уже не поддается объяснению», - добавил он.