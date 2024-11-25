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Positive Technologies запускает программу раннего тестирования нового решения — PT Data Security

Positive Technologies открывает программу раннего тестирования единого решения для защиты данных — PT Data Security. Об этом CNews сообщили представители Positive Technologies.

«Ранние ПТашки» — программа предварительного тестирования PT Data Security — стартует 25 ноября 2024 г. и продлится шесть месяцев. PT Data Security позволяет в реальном времени и с минимальным участием оператора отслеживать состояние инфраструктуры хранения и обработки данных и выявлять критически значимые элементы, которые содержат наиболее чувствительную для бизнеса информацию, а также анализировать текущую матрицу доступа и обращения к ней.

В рамках программы Positive Technologies предлагает клиентам, партнерам и специалистам по ИБ несколько форматов участия. Первый — продуктовые исследования, в ходе которых можно изучить ранний прототип решения и передать команде R&D предложения по усовершенствованию.

Второй формат — глубинные интервью. Пользователи систем предотвращения утечек данных (DLP), защиты баз данных (систем DAM или DBF), а также других классов решений для обеспечения безопасности информации могут поделиться опытом использования этих продуктов, их преимуществами и недостатками.

Третий формат участия в программе направлен на то, чтобы помочь специалистам Positive Technologies усовершенствовать классификацию данных и обогатить новый продукт знаниями о том, как организованы базы и системы хранения данных в разных компаниях. В каждой отрасли своя специфика и типы обрабатываемых сведений: в медицинских учреждениях это, как правило, анализы и клинические исследования, в банках — информация о счетах и картах клиентов, в конструкторских бюро — чертежи и техническая документация. Данные, собранные во время тестирований, позволят Positive Technologies выпустить продукт, который будет максимально отвечать потребностям российского рынка, а также будет адаптирован к различным сферам деятельности. Так, классификатор в коммерческой версии PT Data Security будет включать не только типовые данные (например, персональные данные сотрудников), но и специфические профили для определенного сегмента бизнеса.

«Привлечение сторонних экспертов и компаний для тестирования продукта до его выхода на рынок пока не очень распространено в B2B-сегменте России. Однако мы считаем, что такой подход позволяет избежать ситуаций, когда решение выходит на рынок сырым и его доработка происходит уже в продуктиве с помощью многочисленных патчей и обновлений. У нас амбициозная цель — создать продукт, который будет закрывать все вопросы о защите данных и устранит недостатки сразу нескольких классов решений. Без диалога с пользователями и обсуждения реальных проблем — это трудновыполнимая задача», — сказал Виктор Рыжков, руководитель развития бизнеса по защите данных Positive Technologies.

Участники программы «Ранние ПТашки» получат бесплатный доступ к ранним версиям продукта и улучшенную совместимость с ним. Команда PT Data Security учтет их пожелания к функциональности и сможет использовать их данные для обучения механизма классификации. Члены программы также получат скидки на покупку лицензии после выхода коммерческой версии.

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