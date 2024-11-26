«Киберпротект» и «АМТ-Груп» обеспечат сохранность ключевых информационных ресурсов заказчиков

Компании «Киберпротект» и «АМТ-Груп» провели тестирование комплекса однонаправленной передачи данных InfoDiode и системы резервного копирования и восстановления данных Кибер Бэкап. Совместное использование продуктов позволит предложить рынку решение по созданию изолированного хранилища резервных копий, обладающее высокой масштабируемостью, способностью обеспечить надёжный уровень киберзащиты информации и существенно повысить отказоустойчивость информационных систем организации. Об этом CNews сообщили представители «Киберпротекта».

Интегрированное решение предполагает применение комплекса InfoDiode между системой резервного копирования Кибер Бэкап и ее агентами, расположенными на рабочих станциях, серверах, хранилищах данных, СУБД и виртуальных средах в корпоративном сегменте и узлом хранения резервных копий, так называемом, хранилищем «черного дня» в закрытом контуре. Такая архитектура обеспечивает регулярную (настраиваемую по расписанию) передачу резервных копий в защищённое хранилище и сохраняет возможность использования существующей системы резервного копирования, выполняющей функции бэкапирования и репликации.

В случае компрометации корпоративной сети ИБ и ИТ специалисты физически получают доступ к узлу хранения резервных копий и, используя доверенные каналы связи или дополнительные носители информации, восстанавливают инфраструктуру корпоративного сегмента.

«Хранимая и обрабатываемая компанией информация, зачастую, является ее ценнейшим активом, сохранность которого требуется обеспечить "любой ценой", — сказал технический директор «АМТ-Груп» Борис Молчанов. — Угроза несанкционированного доступа способна привести к необратимой утрате этих активов, нанеся ущерб как самой организации, так и ее клиентам. Системы резервного копирования и специализированные узлы хранения являются действенным методом защиты информации, способным противостоять угрозам данного типа. Применение комплекса InfoDiode при передаче резервных копий из корпоративного сегмента в резервное хранилище в закрытом контуре защитит узел хранения от угрозы несанкционированного доступа, организовав между сегментами, имеющими различный уровень доверия, однонаправленный канал передачи данных, тем самым сделав атаки, свойственные двунаправленному соединению, физически невозможными».

«Резервное копирование значимой информации является надёжным способом обезопасить себя от ряда проблем, которые могут быть вызваны вследствие её потери. Отдельной задачей, требующей вдумчивого подхода, является обеспечение безопасности хранилища и находящихся в нём резервных данных, средства защиты которого потенциально может обойти высококвалифицированный злоумышленник. Использование нашего решения в связке с комплексом InfoDiode существенно повышает уровень защищённости узла хранения и содержащейся в нем информации от деструктивных действий внешнего злоумышленника», — сказал Андрей Крючков, директор по развитию технологических партнерств компании «Киберпротект».