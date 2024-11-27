Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Бизнес
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Спецпроекты

Безопасность
|

В октябре в Кировской области выросло количество DDoS-атак на ТЭК

Компания Red Security, открытая экосистема решений и экспертизы в сфере кибербезопасности, сообщила о резком росте DDoS-атак на веб-ресурсы организаций топливно-энергетического комплекса (ТЭК) Кировской области в октябре. По сравнению со среднемесячным показателем за первые три квартала 2024 г. в октябре количество атак этого вида в сфере ТЭК выросло в 3 раза. Аналитики направления Red Security Anti-DDoS отмечают, что столь резкий скачок может быть вызван сезонным ростом значимости данной сферы для жизни региона в период наступления холодов.

«С началом отопительного сезона востребованность ресурсов ТЭК возрастает в разы. Соответственно, растёт и интерес злоумышленников к реализации атак на отраслевые интернет-ресурсы, эффект от прерывания работы которых будет наиболее заметен. Например, недоступность сайта энергосбытовой компании для потребителей в момент аварии на энергосетях может обернуться не только репутационным ущербом, но и в отдельных случаях – вопросами со стороны регулирующих органов к обеспечению надлежащего уровня защищённости ИТ-ресурсов субъекта КИИ», – сказал технический руководитель направления защиты от DDoS-атак компании Red Security Дмитрий Монахов.

Другой немаловажный фактор, повышающий интерес злоумышленников к данной сфере, связан с интенсивной цифровизацией нефтегазовых и энергетических предприятий. По данным Института статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ, спрос на цифровые решения в топливно-энергетическом комплексе к 2030 г. вырастет в 13,5 раза по сравнению с 2020 г. Высокая цифровизация неминуемо влечёт за собой рост объёма уязвимостей в ИТ-инфраструктуре организаций и повышение рисков информационной безопасности.

В целом за истёкшие 10 месяцев сфера ТЭК прочно вошла в пятёрку наиболее подверженных DDoS-атакам отраслей.

Red Security Anti-DDoS – сервис, обеспечивающий мониторинг и защиту информационных ресурсов компаний от высокопроизводительных распределённых атак типа «отказ в обслуживании» с применением специализированного оборудования очистки интернет-трафика. Сервис защиты от DDoS-атак оказывается в непрерывном режиме 24/7/365 выделенной круглосуточной дежурной сменой. Среди клиентов Red Security Anti-DDoS – компании из сфер ИТ и телеком, промышленности, финансов, транспорта, госсектора и других секторов экономики по всей России.

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Анатомия ЦОД: какие инженерные решения актуальны? Инфографика

Пользователи Word и Excel стали рабами нейросетей. У них воруют информацию, чтобы тренировать искусственный интеллект Microsoft

Создателям сайтов по сбору персональных данных грозят тюремные сроки

Объявлены лауреаты CNews Awards 2024

MARKET.CNEWS

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Сплит-системы Daichi: как выбрать подходящий кондиционер

Лучшие гаджеты и аксессуары для видеосъемки на смартфон: выбор ZOOM

Обзор смартфона TECNO SPARK 30 5G — быстрый и выгодный

Показать еще

Наука

Археологи обнаружили затерянную африканскую цивилизацию размером с Трою

11 необычных инопланетных миров, которые на самом деле существуют

Убили ли современные люди неандертальцев? Новое исследование отвечает на неоднозначный вопрос
Показать еще