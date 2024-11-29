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Россияне готовы платить за сервисы удаленного доступа

К такому выводу пришла компания PRO32, российский поставщик ИТ-решений. Количество поисковых запросов на программы удаленного доступа практически не изменилось год к году, при этом россияне стали реже искать бесплатные версии: за последние два года количество запросов на бесплатные версии таких программ снизилось на 21%. Об этом CNews сообщили представители компании PRO32.

С ноября 2023 г. по октябрь 2024 г. пользователи сделали более 115 тыс. поисковых запросов «бесплатный удаленный доступ», годом ранее (ноябрь 2022 - октябрь 2023 гг.) зафиксировано более 145 тыс. поисковых запросов. Среднее количество поисковых запросов «удаленный доступ» (без уточнения «бесплатный») в течение последних двух лет составляет 164 тыс.

По мнению экспертов PRO32, снижение интереса к бесплатным версиям продуктов говорит о том, что уровень осознанности российских пользователей ПО растет, им важно получить качественную цифровую поддержку, а вопрос цены отходит на второй план. Тем более, что ежемесячная стоимость лицензии сопоставима с ценой чашки кофе (199 руб.).

«Платные цифровые продукты становятся нормой. Например, несколько лет назад подписка на онлайн-кинотеатры воспринималась как необязательная, но сейчас она стала привычной статьей ежемесячных расходов для многих пользователей. Аналогичная ситуация наблюдается и на рынке антивирусов, и сервисов удаленного доступа. Потребители начинают осознавать ценность платных решений для обеспечения безопасности и удобства», – сказал Игорь Мандик, генеральный директор компании PRO32.

Собственная статистика компании PRO32 также подтверждает готовность соотечественников приобретать лицензии на продукты удаленного доступа. В ноябре 2024 г. в компании зафиксирован 1 млн установок PRO32 Connect. На сегодняшний день ежедневно к продукту подключается до 100 тыс. устройств из 113 стран и более чем 3,5 тыс. городов.

В компании отметили, что по сравнению с 2023 г. было зафиксировано увеличение числа домашних пользователей продуктом на 152% и корпоративных клиентов на 234%.

Несмотря на снижение интереса к бесплатным версиям продуктов удаленного доступа, в PRO32 не планируют исключать из своих пакетов бесплатную версию, которая позволяет подключиться к одному устройству и передавать файлы весом до 50 МБ. Пользователи платного персонального тарифа могут подключаться к пяти устройствам и передавать файлы весом до 1 ГБ.

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