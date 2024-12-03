«Контур» выпустил на рынок новый продукт для защиты конфиденциальных данных — «Контур.РАМ»

Компания «СКБ Контур» выпустила на рынок сервис для защиты конфиденциальных данных «Контур.PAM». Он позволяет выдавать доступ к информации только привилегированным пользователям, например, удаленным сотрудникам, специалистам техподдержки, владельцам информационных систем и разработчикам. Администратор назначает им роли с соответствующим уровнем доступа к информации и сервисам, отслеживает их действия и в случае угрозы может мгновенно прервать рабочую сессию. Об этом CNews сообщили представители «Контура».

Сервис помогает управлять доступом к критически важным ресурсам компании. Снижает риск утечки конфиденциальной информации и повышает безопасность информационных систем бизнеса.

Функционал продукта позволяет предотвращать несанкционированный допуск, защищать критические данные от утечки, сокращать вероятность внутренних угроз, включая изменение политик безопасность, умышленное уничтожение, изменение информации, установление вредоносных скриптов. Администратор может скачать детализированный журнал событий для проверки безопасности, действия пользователей отображаются в сессиях.

«Контур.РАМ» подходит для внедрения в любую отрасль, где ведется работа с конфиденциальной информацией. Сервис прост в установке и не требует больших ресурсов на интеграцию. Специалисты «Контура» сопровождают на всех этапах внедрения и помогают масштабировать решение.

Михаил Добровольский, заместитель генерального директора «СКБ Контур», директор департамента корпоративного управления: «Запуск «Контур.РАМ» – важный шаг в развитии нашего комплекса сервисов информационной безопасности для бизнеса. В современных условиях защита конфиденциальных данных – это не просто желание, а необходимость. При работе с информацией важна защита как от внешних угроз, так и от внутренних утечек. «Контур.РАМ» предлагает эффективное и удобное решение для компаний любого размера, позволяет им сосредоточиться на развитии своего бизнеса, не беспокоясь о безопасности. Этот продукт – ответ на постоянно растущие вызовы в сфере кибербезопасности, а его интеграция в сервисы Контура увеличивает его ценность для клиентов».

Контур.PAM стал частью комплекса сервисов для информационной безопасности «Контура», куда уже вошли: сервис двухфакторной аутентификации «Контур.ID», программа для удаленного подключения «Контур.Доступ», а также система расследования инцидентов Staffcop – до этого «Контур» увеличил долю в компании-разработчике «Атом Безопасности» до 95%.