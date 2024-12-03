Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Бизнес
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Спецпроекты

Безопасность Новости поставщиков
|

«Контур» выпустил на рынок новый продукт для защиты конфиденциальных данных — «Контур.РАМ»

Компания «СКБ Контур» выпустила на рынок сервис для защиты конфиденциальных данных «Контур.PAM». Он позволяет выдавать доступ к информации только привилегированным пользователям, например, удаленным сотрудникам, специалистам техподдержки, владельцам информационных систем и разработчикам. Администратор назначает им роли с соответствующим уровнем доступа к информации и сервисам, отслеживает их действия и в случае угрозы может мгновенно прервать рабочую сессию. Об этом CNews сообщили представители «Контура».

Сервис помогает управлять доступом к критически важным ресурсам компании. Снижает риск утечки конфиденциальной информации и повышает безопасность информационных систем бизнеса.

Функционал продукта позволяет предотвращать несанкционированный допуск, защищать критические данные от утечки, сокращать вероятность внутренних угроз, включая изменение политик безопасность, умышленное уничтожение, изменение информации, установление вредоносных скриптов. Администратор может скачать детализированный журнал событий для проверки безопасности, действия пользователей отображаются в сессиях.

«Контур.РАМ» подходит для внедрения в любую отрасль, где ведется работа с конфиденциальной информацией. Сервис прост в установке и не требует больших ресурсов на интеграцию. Специалисты «Контура» сопровождают на всех этапах внедрения и помогают масштабировать решение.

Михаил Добровольский, заместитель генерального директора «СКБ Контур», директор департамента корпоративного управления: «Запуск «Контур.РАМ» – важный шаг в развитии нашего комплекса сервисов информационной безопасности для бизнеса. В современных условиях защита конфиденциальных данных – это не просто желание, а необходимость. При работе с информацией важна защита как от внешних угроз, так и от внутренних утечек. «Контур.РАМ» предлагает эффективное и удобное решение для компаний любого размера, позволяет им сосредоточиться на развитии своего бизнеса, не беспокоясь о безопасности. Этот продукт – ответ на постоянно растущие вызовы в сфере кибербезопасности, а его интеграция в сервисы Контура увеличивает его ценность для клиентов».

Контур.PAM стал частью комплекса сервисов для информационной безопасности «Контура», куда уже вошли: сервис двухфакторной аутентификации «Контур.ID», программа для удаленного подключения «Контур.Доступ», а также система расследования инцидентов Staffcop – до этого «Контур» увеличил долю в компании-разработчике «Атом Безопасности» до 95%.

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Максим Степченков, RuSIEM: Бытует ошибочное мнение, что SIEM нужно внедрять последним, когда все остальное уже есть

Основатель Group-IB выходит из бизнеса и продает активы

Почему обучать сотрудников гораздо выгоднее, чем искать новых

Аккумуляторы для iPhone и MacBook опасны для здоровья и жизни. Их делают с помощью вещества, вызывающего рак и бесплодие

Можно ли точно оценить стоимость товара с помощью искусственного интеллекта?

Инфраструктура американских провайдеров под ударом зарубежных хакеров

MARKET.CNEWS

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Предметы роскоши: что умеют самые дорогие умные часы

Обзор телевизора Hyundai H-LED65BU7100: новый стандарт домашнего комфорта

Нужны ли ли камкодеры в 2024 году: 5 актуальных моделей

Показать еще

Наука

Археологи обнаружили затерянную африканскую цивилизацию размером с Трою

11 необычных инопланетных миров, которые на самом деле существуют

Убили ли современные люди неандертальцев? Новое исследование отвечает на неоднозначный вопрос
Показать еще