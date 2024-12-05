Злоумышленники распространяют стилер под видом пиратского активатора для популярного среди бухгалтеров ПО

«Лаборатория Касперского» обнаружила вредоносную кампанию, направленную на российские организации. Злоумышленники распространяют стилер под видом пиратского активатора для популярного ПО, в котором можно вести бухгалтерский учёт и управлять предприятием. Они утверждают, что с помощью активатора можно обходить проверку лицензии и пользоваться программами бесплатно. Зловред позволяет получить доступ к корпоративным устройствам и красть конфиденциальные данные. Кампания началась в январе 2024 г., и угроза остаётся актуальной до сих пор.

Приманка. Злоумышленники публикуют объявления на профильных форумах о ведении бизнеса и бухгалтерском учёте, в которых предлагают скачать обновлённую версию активатора HPDxLIB для пиратского софта. В сообщениях содержится инструкция, как обойти проверку лицензии. При выполнении этих шагов начинается загрузка стилера RedLine, который тщательно спрятан внутри вредоносного активатора. Примечательно, что для заражения злоумышленники не используют никакие уязвимости в ПО — нужно лишь убедить жертву воспользоваться активатором и выполнить инструкцию.

Чем известен стилер. RedLine распространяется по модели «вредоносное ПО как услуга» (Malware-as-a-Service): злоумышленники могут купить его единоразово или пользоваться по подписке. Стилер позволяет красть конфиденциальную информацию, например, логины и пароли, данные из браузеров и мессенджеров, сведения о заражённой системе и пользователях. RedLine распространён среди злоумышленников: по данным «Лаборатории Касперского», в 2023 г. более половины устройств (55%) в мире, атакованных стилерами, были заражены именно им.

После того, как вредоносное ПО начали детектировать защитные решения, некоторые форумы, через которые злоумышленники распространяли активатор, стали предупреждать пользователей о возможном наличии стилера RedLine в HPDxLIB. Однако меры безопасности могут не подействовать: в инструкциях злоумышленников есть просьба отключить защиту и добавить в исключения вредоносные файлы — иначе активатор якобы не будет работать.

«Злоумышленники часто распространяют зловреды с помощью пиратского ПО. Однако в этом случае атаки нацелены не на частных пользователей, а на бизнес, что достаточно нестандартно. Данные, украденные стилерами, обычно продают в даркнете другим злоумышленникам, которые хотят получить доступ к организации. Проникнув в сетевую инфраструктуру компании, они могут, например, зашифровать данные и потребовать выкуп, размер которого будет несопоставим с покупкой лицензии для программы. Поэтому мы настоятельно рекомендуем компаниям отказаться от использования нелицензионного ПО, чтобы оставаться в безопасности», — сказал Александр Кряжев, эксперт по кибербезопасности в «Лаборатории Касперского».