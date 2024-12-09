«Уральский центр систем безопасности» предложит клиентам систему управления доступом RooX UIDM

Компания RooX, которая специализируется на аутентификации и авторизации, и системный интегратор «Уральский центр систем безопасности» (УЦСБ) стали партнерами. Соглашение позволит УЦСБ расширить портфель отечественных решений системой управления доступом RooX UIDM, а также использовать продукт в рамках комплексных ИБ-проектов для своих заказчиков. Об этом CNews сообщили представители RooX.

RooX UIDM — российская система управления доступом, которая включает в себя IDM и IAM составляющие. Система разработана для управления доступом сотрудников, клиентов и партнеров в веб-сервисы, мобильные и десктопные приложения, операционные системы. Она обеспечивает безопасный доступ как физических, так и юридических лиц, и предоставляет широкие возможности интеграции и кастомизации.

RooX UIDM закрывает потребности бизнеса в аутентификации, авторизации и управлении учетными данными. С помощью системы можно реализовать усиленную и адаптивную аутентификацию, политики доступа любой сложности.

«Сегодня среди российских заказчиков растет спрос на импортонезависимые ИБ-решения. RooX UIDM – один из немногих продуктов на рынке, который позволяет обеспечить действительно гибкий подход к управлению доступом и кастомизировать решение под свои задачи. Мы продолжим развивать наше сотрудничество с разработчиком и предлагать RooX UIDM нашим клиентам», — сказал Евгений Тодышев, руководитель направления «Безопасная разработка» Центра кибербезопасности УЦСБ.

«Благодаря сотрудничеству с УЦСБ еще большее количество компаний сможет получить доступ к проверенным решениями для защиты ИТ-инфраструктуры, в частности, чувствительных данных компании. Консолидация усилий – один из драйверов развития ИТ-отрасли, поэтому мы открыты к сотрудничеству и готовы поддерживать системного интегратора в рамках комплексных проектов по внедрению нашего решения», — отметил Искендер Шестопал, директор по развитию RooX.