Axel Pro внедрила NAC-систему в ГК «Автодом»

Продуктовая студия Axel Pro завершила первый этап внедрения NAC-системы AxelNAC в инфраструктуру автомобильного холдинга «Автодом». Пилотный проект был запущен в двух дилерских центрах ГК «Автодом»: «Каширка 45» и «КТМ Каширка».

ГК «Автодом» – это автомобильный холдинг, обладающий сетью более 45 дилерских центров в Москве и Санкт-Петербурге. Он специализируется на продаже и сервисном обслуживании автомобилей сегментов люкс и премиум. Приоритетной задачей для холдинга является защита дилерских центров от несанкционированного доступа. Основное требование ГК «Автодом» – обеспечение высокого уровня безопасности защиты данных – удовлетворило решение AxelNAC.

«Мы стремимся обеспечить максимальную надежность нашей ИТ-инфраструктуры и защитить конфиденциальные данные клиентов и партнеров. Решение AxelNAC отвечает этим потребностям и позволяет увеличить уровень безопасности нашей сети. Команда внедрения Axel Pro продемонстрировала высокий профессионализм и отличный уровень взаимодействия с нашими техническими специалистами», – сказал Сергей Орлов, заместитель генерального директора по информационной безопасности ГК «Автодом».

В процессе пилотирования и внедрения продукта в ГК «Автодом» команда Axel Pro столкнулась с рядом задач, связанных с разнообразием сетевого оборудования заказчика. При том, что парк включал устройства Cisco, Ubiquiti, HP, SNR, количество моделей и архитектурных решений было значительным. Гибкость AxelNAC позволила наладить взаимодействие с коммутаторами и успешно завершить внедрение.

«Несмотря на сложность пилотного проекта, связанную с параллельным внедрением решения AxelNAC и проектом импортозамещения сетевого оборудования ГК «Автодом», мы смогли успешно интегрировать AxelNAC с новыми для нас вендорами. Опыт совместной работы продемонстрировал высокий уровень профессионализм коллег из ГК «Автодом» и вселяет уверенность в продуктивности будущего взаимодействия. Axel Pro планирует масштабировать внедрение AxelNAC на все дилерские центры холдинга», – сказал Денис Гущин, операционный директор Axel Pro.