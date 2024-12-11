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Безопасность Облака
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Облачную инфраструктуру используют 64% российских компаний

Облачные технологии становятся всё более распространёнными. Согласно исследованию «Лаборатории Касперского» и CNews Analytics, 64% российских компаний пользуются облачной инфраструктурой — причём как крупные, так и небольшие организации.

В большинстве компаний есть как облачная, так и локальная инфраструктура (54%). Более трети используют только локальную инфраструктуру (35%), 10% — только облачную. При использовании локальной инфраструктуры серверы, сетевое оборудование и другие ИТ-ресурсы физически находятся на территории организации, а облака представляют к ним виртуальный доступ по сети.

Среди тех, кто пользуется облаками, около трети (31%) предпочитают публичные облака, ещё 21% — частные, предназначенные для использования конкретными организациями, и 1% — гособлако. Популярнее всего гибридные облака (46%).

Плюсы и минусы облачной инфраструктуры. По мнению пользователей облаков, они позволяют эффективнее использовать вычислительные ресурсы (79%) и требуют меньше инвестиций в средства мониторинга и контроля (66%) по сравнению с локальной инфраструктурой. По 39% респондентов считают, что облачную инфраструктуру проще привести в соответствие с законами и нормативными требованиям и она более гибко кастомизируется под требования пользователей.

Преимущества у облаков видят и опрошенные, которые пользуются только локальной инфраструктурой. По их мнению, локальная инфраструктура по сравнению с облачной требует больше дополнительных ИТ-ресурсов для обслуживания серверов (77%), хуже масштабируется (74%) и её необходимо более тщательно обслуживать, что приводит к росту расходов (69%). Основным же преимуществом локальной инфраструктуры перед облаками её пользователи считают более высокий уровень кибербезопасности (85%). Это может свидетельствовать о предубеждениях, связанных с облачной безопасностью.

«Облачные технологии позволяют компаниям сократить расходы на эксплуатацию оборудования и снизить нагрузку на сотрудников, что делает такие решения всё более популярными. Тем не менее некоторые компании пока с осторожностью относятся к облакам, поскольку не уверены в их безопасности. Однако это не вполне обоснованные опасения: при правильной системе защиты облака не представляют большей угрозы для организации, чем обычная инфраструктура. Специально для нужд бизнеса мы разработали решение Kaspersky Cloud Workload Security. Благодаря использованию глобальных данных о киберугрозах в режиме реального времени, а также алгоритмам машинного обучения оно позволяет защитить инфраструктуру от широкого спектра киберугроз, независимо от того, какие облака используются — публичные, частные или гибридные. Также решение сокращает затраты на развёртывание, обслуживание и управление инфраструктурой», — сказал Тимофей Титков, руководитель направления развития продуктов облачной и сетевой безопасности «Лаборатории Касперского».

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