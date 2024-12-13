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Нарушителей на самокатах начали выявлять с помощью искусственного интеллекта

Первая в России система автоматического выявления правонарушений пользователей электросамокатов с применением технологий искусственного интеллекта заработала в Сириусе. Пилотный проект запустили сервис кикшеринга «МТС Юрент» совместно с оператором цифрового пространства федеральной территории Сириус «Цифра.ФТ» и разработчиком программного обеспечения на основе ИИ «Видеофор-Юг». Об этом CNews сообщили представители «МТС Юрент».

Городская система видеонаблюдения, модернизированная специалистами «Видеофор-Юг», автоматически распознает различные типы нарушений, включая нарушения на средствах индивидуальной мобильности (СИМ). После обнаружения нарушения система передает данные о времени и месте инцидента с электросамокатами «МТС Юрент» в сервис шеринга, а пользователь-нарушитель получает push-уведомление с предупреждением о том, что он нарушил то или иное правило.

Камеры фиксируют следующие нарушения: неспешивание на пешеходных переходах, движение самокатов по проезжим частям, где это не предусмотрено соответствующими знаками и разметкой, а также поездки на одном самокате вдвоем.

Дополнительно ИИ позволяет выявлять неправильно припаркованные электросамокаты, что поможет сервису «МТС Юрент» более оперативно перемещать их на парковку, чтобы не допускать беспорядка на тротуарах.

На сегодняшний день система функционирует в полном объеме. Первые результаты уже доказали высокую точность и скорость ее работы. Статистика показывает, что более 90% нарушителей, получивших предупреждение, больше не нарушают правила дорожного движения.

Этот проект — первый в России, демонстрирующий широкие возможности использования искусственного интеллекта для повышения безопасности поездок на СИМ. Он уменьшает влияние человеческого фактора и ускоряет обработку информации, что значительно улучшает работу правоохранительных органов.

«Наша главная задача — не наказывать, а предупреждать нарушения. Внедрение искусственного интеллекта в управление умным городом и безопасностью дорожного движения, делает процесс контроля нарушений на самокатах более справедливым и эффективным. Мы видим, что большинство пользователей прислушиваются к уведомлениям и уже после первого предупреждения перестают нарушать правила. Уверены, что сотрудничество с «Видеофор-Юг» и ФТ Сириус станет важным пилотным проектом по созданию безопасной и комфортной среды, который будет масштабироваться и в других регионах», — сказали представители кикшеринга «МТС Юрент».

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