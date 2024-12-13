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СПбГМТУ получит ПО от «Газинформсервиса»

ООО «Газинформсервис» и Санкт-Петербургский государственный морской технический университет (СПбГМТУ) подписали договор о сотрудничестве. Университет безвозмездно получит доступ к комплексу продуктов, необходимому для подготовки нового поколения специалистов по информационной безопасности: Litoria Desktop 2, Litoria for Citrix, «Блокхост-Сеть 4», СУБД Jatoba и Efros Defence Operations. Об этом CNews сообщили представители ООО «Газинформсервис».

«Предоставленное программное обеспечение позволит студентам и преподавателям университета использовать передовые технологии в учебном процессе и исследовательской работе, расширяя их возможности и компетенции», — отметила Ксения Ахрамеева, руководитель лаборатории развития и продвижения компетенций кибербезопасности Аналитического Центра Кибербезопасности компании «Газинформсервис».

Так, например, использование СУБД Jatoba в курсе по «Безопасности баз данных» позволит студентам получить ясное представление о принципах и алгоритмах действия механизмов защиты систем управления базами данных.

Помимо прочего, в рамках соглашения планируется развитие партнерства в сфере образовательной, научно-технической и инновационной деятельности. Это позволит обмениваться опытом и компетенциями в сфере инфобеза.

«Взаимодействие высшей школы и бизнеса очень актуально и необходимо на современном историческом этапе. Важно то, что вуз имеет возможность доступа в рамках учебного процесса к современным ИТ-технологиям и новейшим отечественным разработкам в сфере информационной безопасности. Сотрудничество будет взаимовыгодным, перспективным и долговременным. Это позволит подготовить будущих реально высококвалифицированных ИБ-специалистов», — отметил Сергей Согонов, заведующий кафедрой Судовой автоматики и измерений СПбГМТУ, на которой проходит подготовка специалистов по направлению 10.03.01 «Информационная безопасность».

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