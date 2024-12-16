Каждый пятый пользователь опасается за свою безопасность в сети

В среднем 19% пользователей чувствуют себя незащищенно в сети — это показало исследование компании PRO32. При этом, уровень обеспокоенности напрямую связан с предыдущим опытом пользователей. Среди тех, кто не сталкивался с кибератаками, только 14% россиян чувствуют себя незащищенными. В группе респондентов, которым приходилось ранее встречаться с киберугрозами, этот показатель составляет уже 25%. Максимальная доля неуверенных в своей безопасности – 63% – выявлена у россиян, которые не только столкнулись с кибератакой, но и не смогли ее своевременно пресечь и потерпели те или иные убытки. Об этом CNews сообщили представители PRO32.

Согласно данным опроса, 51% пользователей сталкивались с кибератаками, причем у четверти опрошенных инциденты произошли в текущем году. 77% из столкнувшихся с угрозами пользователей смогли пресечь попытки мошенничества. В ином случае пользователи получили повреждение файлов или данных от вируса (32%), потеряли доступ к учетным записям либо их аккаунты заблокировали (15%), утратили личные данные: пароли, номера кредитных карт (8%) и потеряли денежные средства (4%).

Что касается типов угроз, наиболее распространенными среди всех групп оказались вирусы: 46% респондентов столкнулись именно с ними. Также серьезной проблемой стали утечки данных и их дальнейшее использование мошенниками (17%). 9% респондентов заявили о столкновении с фишингом — попытками украсть пароли, номера кредитных карт, банковских счетов и другую конфиденциальную информацию.

«К сожалению, даже негативный опыт не всегда оказывается для наших соотечественников поучительным. По данным опроса, почти треть респондентов (28%), встретившихся с киберугрозами, ничего не предприняли после этого. Крайне важно, чтобы защита устройств от кибератак стала рутиной, обязательным элементом цифровой гигиены. А не просто решением, принятым по итогам горького опыта», — сказал Игорь Мандик, генеральный директор компании PRO32.

После инцидента 22% респондентов рассказали друзьям и родным о произошедшем, чтобы они были бдительнее. 19% опрошенных установили дополнительные защитные программы или расширили лицензии действующих антивирусов, 16% — вовсе поменяли защитное ПО. Менее 2% задумались о покупке страховки от киберугроз.

В оценках своего уровня осведомленности о киберугрозах россияне самокритичны: 17% отметили, что не разбираются в вопросах кибербезопасности, 41% говорят, что имеют некоторые знания, однако не понимают сложных аспектов и не следят за тенденциями. Только 14% заявили о высокой компетентности и регулярном обновлении собственных знаний.