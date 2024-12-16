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«Т-Страхование» запускает пилотный проект по страхованию роботов-доставщиков

«Т-Страхование» запускает первый на российском рынке пилотный проект по страхованию роботов-доставщиков «Яндекса». Роботы перевозят небольшие грузы, посылки, продукты и доставляют еду из ресторанов. Об этом CNews сообщили представители «Т-Страхования».

В рамках пилотного проекта специально разработаны полисы, включающие риски, связанные с непредвиденными обстоятельствами, поломками и механическими повреждениями, с которыми роботы-доставщики могут столкнуться при выполнении заказов. На первом этапе проекта застраховано десять роботов-роверов сроком на один год.

Страховой пакет включает такие риски, как пожар, удар молнии и другие стихийные бедствия, противоправные действия третьих лиц, а также различные механические повреждения, с которыми роботы могут столкнуться при доставке заказов.

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Т-Страхование
«Т-Страхование» запускает пилотный проект по страхованию роботов-доставщиков

Иван Мироненко, генеральный директор «Т-Страхования»: «Запуск этого пилотного проекта — первый шаг для подготовки документальной базы для страхования роботов в логистике. Потенциал такого рынка достаточно большой — с каждым годом различные компании все больше применяют автономные технологии, особенно в логистике. Мы надеемся, что старт нашего сотрудничества с «Яндексом» поможет сформировать необходимый базис для изучения потенциала такого страхового продукта».

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