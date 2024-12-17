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Тюменские застройщики и УК стали чаще в новостройках устанавливать видеонаблюдение  

МТС сообщает о двукратном росте спроса на системы видеонаблюдения среди тюменских девелоперов и управляющих компаний с начала 2024 г. На их долю приходится 30% от общего объема продаж видеокамер, которые устанавливаются в жилых комплексах в разных частях города. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Чаще всего застройщики устанавливают системы видеонаблюдения для контроля хода строительных работ с онлайн передачей видео, обеспечения безопасности на объектах и сохранности материалов. Управляющие компании используют IP-камеры для обозрения внутридомового и дворового пространства для предотвращения порчи имущества, детских площадок, машин на парковки, урегулирования спорных ситуаций между жильцами, поиска правонарушителей. Так, например, установка видеонаблюдения от МТС позволила одному из крупнейших тюменских застройщиков существенно сократить расходы на услугах охраны в новом ЖК и исключить вандальные действия на фасадах зданий.

По данным аналитиков МТС, одной из причин роста спроса на интеллектуальное видеонаблюдение со стороны застройщиков и УК связано не только с повышением требований к уровню общественной безопасности в городских микрорайонах, но и улучшением привлекательности и конкурентоспособности сдаваемых объектов. При этом зафиксирован спрос на камеры с искусственным интеллектом и машинным зрением, способными распознавать лица, номера машин, например, при въезде на территорию нового ЖК. Это позволяет компаниям использовать предиктивную аналитику, позволяющую сработать на опережение и предотвратить недопустимое развитие событий.

«С активным развитием рынка недвижимости в Тюмени расширяется и цифровая инфраструктура, которая становится неотъемлемой частью качественного жилья. Наша многолетняя экспертиза позволяет развернуть и масштабировать систему интеллектуального видеонаблюдения в любой сфере. Так, например, более 40% от общего объема продаж камер приходится на тюменскую промышленность, около 20% – доля частных охранных предприятий, порядка 10 процентов у ритейла и треть объема всех продаж – для компаний строительной сферы», – сказала директор МТС в Тюменской области Анастасия Михайлова.

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